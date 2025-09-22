باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با آغاز برداشت پسته در زرند، نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان به ریاست دادستان عمومی و انقلاب برگزار و بر ممنوعیت چرای دام در باغ‌های دیگران و استفاده از اتباع بیگانه غیر مجاز در برداشت محصول تأکید شد و مجموعه‌ای از تدابیر برای حفظ امنیت «طلای سبز» و معیشت کشاورزان تصویب گردید.

رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب زرند در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این روز‌ها حساس‌ترین زمان برای کشاورزان زرندی است و هر گونه اهمالی می‌تواند دسترنج یک ساله کشاورزان را تضییع کند و از سویی دیگر نیز بی توجهی دامداران و در واقع چرای دام می‌تواند آینده کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: ورود دام به باغ‌ها نه‌تنها امسال به درختان آسیب می‌زند بلکه باردهی آنها را در سال‌های آینده نیز کاهش می‌دهد و عملاً سرمایه کشاورزان را نابود می‌کند. به همین جهت بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چرای دام در باغ‌های دیگران بدون اجازه مالک جرم محسوب شده و مرتکب به حبس و شلاق محکوم خواهد شد.

در این جلسه همچنین روند اجرای طرح پیشگیری از سرقت محصول نیز مورد بررسی قرار گرفت و دادستان زرند ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل انتظامی و مجریان طرح گفت: تجربه اجرای این طرح نشان داده است که همگرایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم می‌تواند به‌طور چشمگیری از وقوع سرقت‌ها بکاهد و امنیت برداشت محصول را تضمین کند.

وی استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز در برداشت محصول را یکی از تهدید‌های جدی دانست و افزود: حضور اتباع غیرمجاز نظارت را دشوار می‌کند و زمینه بروز ناهنجاری و تخلفات را افزایش می‌دهد. از این پس به‌کارگیری اتباع غیر مجاز در باغ‌های پسته به‌طور کامل ممنوع است و با مالکین باغات متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی در ادامه با تشریح دیگر مصوبات جلسه افزود: مالکان و مدیران تلمبه‌ها موظفند مشخصات کارگران غیربومی را همراه مدارک هویتی در اختیار کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها قرار دهند تا شفافیت کامل برقرار شود. همچنین مشخصات فعالان خرید و فروش پسته باید از ناحیه شهرداری و دهیاری‌ها به پاسگاه‌های انتظامی اعلام گردد تا معاملات در چارچوب قانونی و قابل نظارت انجام گیرد.

یعقوبی تعیین نرخ منصفانه دستمزد کارگران را نیز اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده اختلاف در دستمزد‌ها همواره عامل بروز تنش و زمینه‌ساز سوءاستفاده بوده است. اگر دستمزد‌ها عادلانه و یکسان باشد، هم حقوق کارگران رعایت می‌شود و هم انگیزه بروز جرایم احتمالی کاهش خواهد یافت.

دادستان زرند با اشاره به ضعف حفاظت فیزیکی در برخی باغ‌ها گفت: بررسی‌ها نشان داده بیشترین سرقت‌ها در باغ‌هایی رخ داده که نگهبانان آنها ساماندهی نشده بودند؛ بنابراین لازم است باغداران با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به سازماندهی نگهبانان اقدام کنند تا امنیت محصول در حساس‌ترین فصل سال تضمین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این اقدامات تنها جلوگیری از سرقت در سال جاری نیست بلکه نگاه ما آینده‌نگر است. جلوگیری از چرای دام به معنای تضمین باردهی درختان در سال‌های آینده، تعیین نرخ منصفانه دستمزد کارگران به معنای تأمین عدالت اجتماعی و ساماندهی نگهبانان و نیرو‌های کار نیز تضمین‌کننده امنیت پایدار محصول خواهد بود. اگر همه این تدابیر به‌طور کامل اجرا شود به طور قطع نفع آن به کل شهرستان خواهد رسید.

منبع: دادگستری