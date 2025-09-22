فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» محصول مشترک ایران و تاجیکستان با حضور عوامل فیلم، رئیس رسانه ملی، رئیس فرهنگستان زبان فارسی و سفیر تاجیکستان در ایران رونمایی شد.

در این مراسم نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با خواندن شعری از رودکی اظهار کرد: امروز روز فراغ نیست بلکه محفلِ انس و مودت تاجیکستان و ایران است. ما اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی به هم پیوسته زیادی داریم و این اشترکات از عمق تاریخ کهن ۲ کشور سرچشمه گرفته است. بزرگان ما و پدران ما این اشتراکات را به ارث گذاشته‌اند و این وظیفه مقدس ماست که این اشتراکات را گرامی داریم و پاس بداریم و تحکیم بداریم و برای فرزندانمان به ارث بگذاریم.

وی افزود: اشتراکات فرهنگی و زبانی ما زمینه‌های برای تقویت روابط بین ۲ کشور است. خدا را شاکرم که اراده سیاسی مسئولان ۲ کشور در تمام ابعاد در نهایت گسترش است که باید آنچه میان سران ۲ کشور به امضا رسیده است، اجرایی شود.

زاهدی در پایان بیان کرد: ساخت این فیلم را که از اشتراکات فرهنگی و زبانی و تاریخی ما سرچشمه می‌گیرد به فرهیختگان و مردم ۲ کشور تبریک می‌گویم و آرزو دارم چنین کار‌هایی ادامه یابد. من در انتظار انس و الفت فرهنگی بیشتری هستم که با این فیلم رقم می‌خورد.

مخاطبان سینمای ما چشم انتظار آثار آرامش‌بخش مبتنی بر اصالت هستند

در ادامه این مراسم پیمان جبلی رئیس صداوسیما با خواندن شعری نو از یک شاعر تاجیک بیان کرد: ایران و تاجیکستان اگرچه در ۲ اقلیم و کشور متفاوت واقع شده‌اند، اما ما در همسایگی فرهنگی و تمدنی یکدیگر قرار داریم و اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی بسیاری داریم. ادیبان و هنرمندان ۲ کشور همیشه به نیکی از یکدیگر یاد کرده‌اند. «یاد یار مهربان» رودکی مردم هر ۲ کشور را به هم پیوند می‌زند.

وی یادآور شد: افتخار می‌کنیم که رسانه ملی در کمتر از یک سال، ۲ تولید مشترک سینمایی و تلویزیونی با کشور تاجیکستان انجام داده است؛ سریال «پایتخت» و فیلم «ماهی در قلاب». از همان زمان پخش سریال «پایتخت» نیز این وعده را دادیم که تولید این محصولات مشترک ادامه داشته باشد. اگرچه این فیلم در کشور تاجیکستان جلوی دوربین رفته است، اما پشت دوربین همکاری مستمری میان کار عوامل ایرانی و تاجیک شکل گرفته است. ما این وعده را از این گروه گرفته‌ایم که کار‌های جدید دیگری را به سرانجام برسانند.

جبلی ادامه داد: عموم مخاطبان سینمای ما چشم انتظار آثار آرامش‌بخش مبتنی بر فرهنگ و اصالت هستند که بتواند مخاطبان را سرگرم کند. ما در صداوسیما از همه آثار هنری در هر شکل و قالبی مادامی که از محتوای فاخر و اصیل برخوردار باشد، حمایت می‌کنیم.

در ادامه این نشست محی‌الدین مظفر کارگردان «ماهی در قلاب» از مسئولان و عوامل فیلم تشکر کرد و امیر تاجیک تهیه‌کننده فیلم نیز با اشاره به اینکه هزینه تولید این اثر یک چهارم یک فیلم سینمایی داخلی است بر ظرفیت‌های غنی ۲ کشور تاکید کرد.

منبع: صداوسیما