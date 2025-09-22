کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر شاهد نوعی کم‌کاری از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان رکن عالی بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه وام اشتغال بخش‌های مختلف هستیم که این امر به هرج و مرج منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که اشتغال‌زایی به خودی خود در کشور ایجاد نمی‌شود و باید امکاناتی برای این امر به وجود بیاید، تصریح کرد: یکی از ملزومات اشتغال‌زایی در کشور این است که به پرداخت تسهیلات مناسب اقدام شود. به منظور حمایت از تولید و ایجاد شغل‌های جدید باید به شرایط عمومی کشور مانند تورم، تحریم، جنگ و... توجه داشته باشیم. در این وضعیت نیاز است سیاست‌های خاصی به اجرا گذاشته شود. 

وی ادامه داد: در کنار اعطای تسهیلات مناسب برای اشتغال باید به سمت کاهش بروکراسی‌های موجود نیز برویم. هر چقدر حاکمیت به حذف موانع بپردازد و امکانات بیشتری ایجاد کند، امکان اشتغال‌زایی افزایش پیدا می‌کند.

 کارشناس اقتصادی توضیح داد: در شرایط فعلی که در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش انرژی با مشکل مواجه هستیم. باید سیاست‌هایی در راستای رونق بخشیدن به این حوزه‌ها در دستور کار باشد. به طور مثال، ما نمی‌توانیم از صنایع توقع داشته باشیم خودشان به تولید انرژی بپردازند و کمکی از طرف حاکمیت دریافت نکنند.

ندیمی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش اشتغال‌زایی موضوع تأمین مالی است. حاکمیت باید در این بخش سیاست‌های جدی و دقیقی را به اجرا بگذارد. اعطای وام اشتغال با نظارت کامل و کافی می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

وی ادامه داد: بخش خصوصی خودش را متولی ایجاد شغل در کشور نمی‌داند. حاکمیت نیز به تنهایی نمی‌تواند برای همگان شغل ایجاد کند. بنابراین، لازم است این کار با مشارکت بخش خصوصی و دولتی صورت بگیرد. در همین راستا، اعطای وام اشتغال و کمک به مردم برای راه انداختن کسب و کار‌های جدید می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کارشناس اقتصادی  اظهار کرد: اعطای وام اشتغال به منظور سوق دادن اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد باید با جدیت در دستور کار باشد. لازم است این مبالغ با نظارت کامل و کافی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. حاکمیت به طرق مختلف باید مطمئن شود که تسهیلات در بخش اشتغال به کار می‌افتد و به هدف مورد نظر یعنی ایجاد شغل پایدار برای بیکاران منجر می‌شود.

ندیمی گفت: با توجه به این که وظیفه تعیین سهمیه هر بخش از وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، باید این کار تا الان که اواسط سال هستیم، انجام می‌شد. این کار باید ابتدای سال و در جلسات ابتدایی شورای پول و اعتبار صورت می‌گرفت. 

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد نوعی کم‌کاری از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان رکن عالی بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه وام اشتغال بخش‌های مختلف هستیم که این امر به هرج و مرج منجر می‌شود. تسهیلات باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و در اختیار متقاضیان قرار بگیرند. در غیر این صورت، آنقدر اعتبارات دیر به دست متقاضی می‌رسد که دیگر گرهی از مشکلاتش باز نمی‌کند.

کارشناس اقتصادی توضیح داد: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام اشتغال یارانه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. باید بررسی کنیم که آیا یارانه تخصیص نیافته است که بانک‌ها در زمینه پرداخت وام اشتغال تعلل می‌کنند و یا یارانه را گرفته‌اند و باز هم به اعطای تسهیلات موردنظر اقدام نمی‌کنند.

