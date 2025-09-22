باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حاجی کریمی، رئیس فدراسیون صنعت آب، در برنامه رادیو اقتصادی با اشاره به وضعیت آب در ایران، تأکید کرد که مسئله آب فراتر از یک بحران محیط زیستی است و به یک بحران اقتصادی، اجتماعی و حتی تمدنی تبدیل شده است. وی با اشاره به آمار رئیس فدراسیون صنعتی آب، گفت: تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر میرود، که این مقدار میتواند بخش مهمی از نیاز شرب و صنعت را تأمین کند.
کریمی افزود: سرمایهگذاری مورد نیاز برای جلوگیری از این هدررفت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. وی در ادامه به سه بخش هدررفت آب اشاره کرد و گفت: بخشی از هدررفت مربوط به مصارف مجاز مانند مساجد و مدارس است، اما بخش بزرگتری از آن به تلفات ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگی لولهها مربوط میشود.
وی همچنین تأکید کرد: به لحاظ تکنولوژیکی، نمیتوانیم هدررفت آب را به صفر برسانیم، اما باید تلاش کنیم تا این میزان را کاهش دهیم. در حال حاضر، هدررفت آب در تهران به حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب میرسد که برای رسیدن به نرم بینالمللی باید آن را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهیم.
کریمی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت، گفت: دولت توان پرداخت این هزینهها را ندارد و تنها راهحل، ورود بخش خصوصی به پروژههای آبی است با این حال، نظام حکمرانی آب در کشور به گونهای است که مکانیزم ورود بخش خصوصی را مسدود کرده است.
رئیس فدراسیون صنعت آب در پایان تأکید کرد که اصلاح نظام حکمرانی آب و ایجاد یک نهاد تنظیمگر میتواند راهحلهای مؤثری برای بهبود وضعیت آب در کشور باشد و این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان و تصمیمگیران است.