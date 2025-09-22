باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات مکزیک روز یکشنبه اعلام کردند که تعداد کشتهشدگان انفجار اوایل سپتامبر یک کامیون تانکر حامل گاز مایع (LPG) در مکزیکوسیتی به ۲۸ نفر افزایش یافته است.
مقامات شهری مرگ یک قربانی ۳۶ ساله را که پس از انفجار کامیون حامل ۴۹۵۰۰ لیتر LPG در یک خیابان اصلی پایتخت دچار سوختگی شدید شده بود، تأیید کردند. این حادثه در ۱۰ سپتامبر روی پل لا کنکوردیا - بزرگراهی پرترافیک که مکزیکوسیتی را به ایالتهای اطراف متصل میکند - رخ داد.
سیستم بهداشت عمومی مکزیک اعلام کرد که سه نفر در وضعیت بحرانی در بیمارستان بستری هستند.
شرکتهای درگیر - گروپو تومزا، تأمینکننده گاز و ترانسپورتادورا سیلزا، اپراتور کامیون - هنوز هیچ غرامت مالی به قربانیان یا خانوادههای آنها پرداخت نکردهاند.
در بیانیهای مشترک، وزارت محیط زیست و منابع طبیعی (سمارنات) و آژانس ایمنی، انرژی و محیط زیست (ASEA) گزارش دادند که شرکت حمل و نقل کامیون فاقد پوشش بیمه بوده و بیمهنامه مسئولیت زیستمحیطی لازم را ندارد.
شرکت گروپو تومزا که در سال ۲۰۲۲ به همراه سایر شرکتها به دلیل اقدامات انحصارطلبانه جریمه شد، همچنان قراردادهای چند میلیون پزویی با دولت مکزیک دارد. اما قربانیان و خانوادههای آنها گزارش میدهند که هیچ کمکی در هزینههای پزشکی دریافت نکردهاند.
در ۱۹ سپتامبر، نورما آلیسیا روساس، مدیرکل انجمن موسسات بیمه مکزیک (AMIS) گفت که مقامات مسئول تعیین مسئولیت هستند و هر پرونده به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.
تاکنون هم شرکتهای درگیر و هم مقامات مکزیکوسیتی ادعا کردهاند که انفجار توسط راننده کامیون که ظاهراً در زمان حادثه سرعت غیرمجاز داشته، ایجاد شده است.
با این حال، چندین رسانه و کاربر شبکههای اجتماعی به وضعیت نامناسب جاده به عنوان یک عامل احتمالی مؤثر اشاره کردهاند. دفتر دادستان کل شهر معتقد است که انفجار پس از برخورد کامیون با یک مانع بتنی رخ داده است.
فرناندو سوتو مونگویا، راننده کامیون، در ۱۶ سپتامبر در بیمارستان مکزیکوسیتی بر اثر سوختگی شدید ناشی از تصادف درگذشت.
منبع: آناتولی