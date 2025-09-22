یکی از مدارس غیردولتی استان سمنان به دلیل تخلف در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان، با رای کارگروه تخصصی آموزش و پرورش توبیخ شد و مدیر آن نیز از سمت خود برکنار و به مدت یک سال از اشتغال در مدارس غیردولتی محروم شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه تخصصی نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان، پس از رسیدگی به شکایت از عملکرد یکی از مدارس در ثبت نام و پس بررسی دقیق مستندات ارایه‌شده، رای نهایی صادر شد.

بر این اساس، آن موسسه حقوقی غیرتجاری آموزشی، به استناد بند ۲ ماده ۳۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توبیخ رسمی دریافت کرد. همچنین مدیر این مرکز به دلیل تخلف ثبت نام دانش آموزان، عزل و به مدت یک‌سال از فعالیت در مدارس غیردولتی محروم شد. این رلی جهت اجرا به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ابلاغ شد.

پرونده فوق در جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان آموزش و پرورش استان، هیات مدیره موسسه و مدیر مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. مدارک ارائه‌ شده توسط شاکی و دفاعیات موسسه به دقت ارزیابی شد و در نهایت، تصمیم‌گیری بر مبنای قانون مذکور انجام پذیرفت.

منبع: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان

برچسب ها: تخلف مدارس ، ثبت نام مدارس
