مدیرعامل بانک مسکن گفت: هیچ تاکیدی مبنی بر اینکه زوجین اقدام به دریافت تسهیلات خرید کنند وجود ندارد بلکه اقوام درجه یک مانند پدر و پسر یا مادر ودختر فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و تسهیلات خرید اظهار داشت: بانک مسکن در راستای افزایش تقویت توان خرید مسکن خانوار اقدام به پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان کرده است به طوری که در استان تهران برای هر یک از زوجین ۵۰۰ میلیارد تومان که اگر هر دو زوج اقدام به دریافت تسهیلات کنند تا سقف یک میلیارد تومان می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

وی ادامه داد: در مراکز استان هم بانک مسکن تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده که هر دو زوج در مجموع می‌توانند ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که امکان دریافت تسهیلات جعاله مسکن هم وجود دارد که در مجموع تا سقف یک میلیارد تومان هم می‌توانند وام خرید مسکن دریافت کنند.

خورسندیان تاکید کرد: تاکیدی مبنی بر اینکه هر دو زوج اقدام به دریافت تسهیلات کنند وجود ندارد بلکه اگر افراد نسبت درجه اول یعنی مادر و پسر یا پدر و پسر هم می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند.