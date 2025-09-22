مدیرعامل بانک مسکن گفت: هیچ تاکیدی مبنی بر اینکه زوجین اقدام به دریافت تسهیلات خرید کنند وجود ندارد بلکه اقوام درجه یک مانند پدر و پسر یا مادر ودختر فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و تسهیلات خرید اظهار داشت:  بانک مسکن در راستای افزایش تقویت توان خرید مسکن خانوار اقدام به پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان کرده است به طوری که در استان تهران برای هر یک از زوجین ۵۰۰ میلیارد تومان که اگر هر دو زوج اقدام به دریافت تسهیلات کنند تا سقف یک میلیارد تومان می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

وی ادامه داد: در مراکز استان هم بانک مسکن تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده که هر دو زوج در مجموع می‌توانند ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که امکان دریافت تسهیلات جعاله مسکن هم وجود دارد که در مجموع تا سقف یک میلیارد تومان هم می‌توانند وام خرید مسکن دریافت کنند.

خورسندیان تاکید کرد: تاکیدی مبنی بر اینکه هر دو زوج اقدام به دریافت تسهیلات کنند وجود ندارد بلکه اگر افراد نسبت درجه اول یعنی مادر و پسر یا پدر و پسر هم می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سکونت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دوماه آینده+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا خیلی از مسئولین و تصمیم گیران از واقعات جامعه و زندگی بدور هستند، حدود ۶۰درصد حقوق بگیران و کارگران حدود ۲۰میلیون حقوق می گیرند، اینان چطور میتوانند اقساط وام یک میلیاردی را پرداخت کنند، خیلی ها ۵۰ میلیون گرفتند توان بازپرداخت ندارند.
۰
۷
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد