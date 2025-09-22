اما نیکولای لام میخواست به انسانها این فرصت را بدهد که دنیا را از چشم حیوان خانگی مورد علاقه خود ببینند. در ادامه تصویر دید انسان در بالا و دید گربه در زیر قرار دارد.
میدان بینایی
میدان بینایی به ناحیهای اطلاق میشود که وقتی چشمها روی یک نقطه متمرکز می شوند دیده می شود. میدان بینایی گربهها در مقایسه با میانگین میدان بینایی انسان که ۱۸۰ درجه است، بیشتر و ۲۰۰ درجه است.
حدت بینایی
حدت بینایی به وضوح بینایی اشاره دارد. حدت بینایی یک انسان معمولی ۲۰/۲۰ است. حدت بینایی یک گربه از ۲۰/۱۰۰ تا ۲۰/۲۰۰ است، به این معنی که یک گربه باید در فاصله ۲۰ فوتی از یک جسم باشد تا آن را ببیند و این در حالی است که یک انسان معمولی از فاصله ۱۰۰ یا ۲۰۰ فوتی نیز میتواند اجسام را ببیند. به همین دلیل است که تصویر پایین بسیار تار است.
دید رنگی
یک تصور غلط رایج وجود دارد که گربه ها نمی توانند هیچ رنگی را ببینند و فقط با سایههای خاکستری به دنیا مینگرند. انسانها به عنوان موجوداتی سهرنگبین شناخته میشوند، به این معنی که آنها دارای سه نوع مخروط هستند که به آنها اجازه میدهد رنگ قرمز، سبز و آبی را ببینند. تصور میشود که گربهها نیز سهرنگبین هستند، اما نه مانند انسانها. بینایی گربه شبیه به انسان کوررنگ است. آنها میتوانند سایه های آبی و سبز را ببینند، اما قرمز و صورتی میتوانند برای آنها گیجکننده باشند.
این رنگها ممکن است برای آنها بیشتر سبز رنگ به نظر برسند، در حالی که رنگ بنفش میتواند مانند سایه دیگری از آبی به نظر برسد. سهرنگبینی (Trichromacy)، پردازش سه کانال رنگی مستقلِ انتقال اطلاعات رنگ است که از سه نوع مختلف سلول مخروطی در چشم به دست میآید. به موجوداتی که دید ترایکروماتیسم دارند، ترایکروماتز میگویند.
دید در شب
گربهها نمیتوانند جزئیات دقیق یا رنگ های پر رنگ را ببینند، اما به دلیل وجود تعداد زیادی سلول گیرنده نوری میلهای در شبکیه چشم که به نور کم حساس هستند، توانایی دیدن در تاریکی را دارند. در نتیجه، گربهها میتوانند با استفاده از تقریبا یک ششم مقدار نور مورد نیاز انسانها محیط را در شب ببینند.