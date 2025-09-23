باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داریوش سالم پور مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد گفت: حوزه باغبانی یکی از حوزه های تاریخی و ریشه دار کشور است که نیکان در فلات مرکزی برمبنای اقلیم اقدام به تولید کردند.

به گفته وی، پسته یکی از محصولات شاخص باغبانی کشور است که میزان تولید آن بستگی به سال آور یا ناآور تولید دارد که مشکلات اقلیمی، خشکسالی، سرمازدگی و ... در تولید پسته اثر گذار بوده است.

سالم پور ادامه داد: با رشد علم و فناوری و دانش کشاورزان و کارشناسان، اثرات منفی تغییر اقلیم کاهش می یابد به طوریکه امسال با وجود مشکلات اقلیمی، ناترازی آب و برق و تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات، تولید پسته کشور پایدار است به طوریکه پیش بینی می شود امسال ۲۷۰ هزارتن پسته تازه و خشک تولید و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.

مدیرکل دفتر میوهای سردسیری وزارت جهاد با بیان اینکه برداشت پسته تا اواخر مهر و اوایل آبان ادامه دارد، افزود: در حوزه تجارت خارجی با توجه به دیپلماسی غذایی کشاورزی در سطح وزارت جهاد و معاونت باغبانی در حال پیگیری است، شاهد بهبود تراز بخش کشاورزی و باغبانی بودیم که پسته تاثیر مهمی در این امر داشته به طوریکه سال قبل ۱.۷ میلیارد دلار صادرات به ۷۳ کشور دنیا و ۱۸ کشور جزء اتحادیه اروپا داشتیم و امیدواریم امسال با تلاش صادرکنندگان در صورت عدم مشکل خاص پیش بینی می شود که وضعیت صادرات بهبود یابد که براین اساس پیش بینی می شود به ۲ میلیارد دلار برسد.