به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز مدارس هرمزگان حال و هوای جشن و هیجان داشت. مراسم جشن شکوفهها ویژه دانشآموزان کلاس اولی به صورت نمادین در دبستان دخترانه نیایش بندرعباس برگزار شد و خانوادهها، معلمان و مدیران در کنار کودکان تازه وارد، لحظاتی پر از شادی و انگیزه را تجربه کردند.
اجرای پویش ملی «ایران سرافراز» و برافراشتن پرچم کشور، رنگ و بویی ملی به آغاز سال تحصیلی بخشید و شور و نشاط تحصیلی را دوچندان کرد.
منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، در این مراسم گفت: امسال ۳۸ هزار کلاس اولی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند که از این تعداد، ۱۱ هزار دانشآموز در مدارس بندرعباس تحصیل خواهند کرد.
وی افزود: در مجموع، ۴۶۰ هزار دانشآموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان با ۱۹ هزار کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.
همزمان، مدارس در شهرستانهای مختلف استان، از جمله بندرعباس، قشم و میناب، با برنامههای فرهنگی، آموزشی و تجهیزاتی آماده استقبال از دانشآموزان شدند تا فرایند آموزش حضوری با کیفیت و امنیت کامل از فردا یکم مهر برگزار شود.