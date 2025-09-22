باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در راس هیاتی، برای دیدار و گفتوگو با مقامات روسی و شرکت در برنامههای هفته انرژی اتمی روسیه، دقایقی پیش با استقبال کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.
پیشتر سفارت روسیه در ایران اعلام کرد که در چارچوب گرامیداشت هشتادمین سالگرد تأسیس صنعت هستهای این کشور، برای نخستین بار رویدادی فراگیر با گردهمآوردن جامعه هستهای جهان و عموم مردم با عنوان «هفته جهانی اتم» برگزار خواهد شد.
سفارت روسیه در ایران در اطلاعیهای نوشت که «در سال ۲۰۲۵، متخصصان صنعت هستهای روسیه هشتادمین سالگرد تأسیس صنعت هستهای این کشور را گرامی میدارند.»