باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان آراسته درباره ورود بازار رمز ارز در بورس کالا اظهار کرد: در حوزه رمزارز‌ها تقریباً در ابتدای مسیر هستیم. بورس کالا قصد دارد مدلی مشابه صندوق‌های طلا و گواهی سپرده طلا را برای رمزارز‌ها طراحی کند. این موضوع نیازمند دریافت مجوز‌های قانونی و فقهی و همچنین حمایت دولت و نهاد‌های ذی‌ربط است تا بازاری رسمی و ساختاریافته شکل بگیرد.

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران در ادامه بیان کرد: جلسات گسترده‌ای با نهاد‌های مالی در حال برگزاری است و هم‌زمان بررسی‌های لازم برای اخذ مجوز‌های فقهی در جریان است. تلاش ما این است که امسال بخش مهمی از اقدامات مربوط به طراحی صندوق‌های رمز ارزی را اجرایی کنیم.

آراسته همچنین گفت: در حوزه توکن کالایی، موانع فقهی و ساختاری کمتری وجود دارد. مجوز‌های فقهی لازم پیش‌تر اخذ شده و اقدامات اولیه نیز انجام شده است. به‌ویژه در حوزه زعفران، که تقریباً همه ابزار‌های مالی از جمله گواهی سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قرارداد‌های مشتقه فعال هستند، تنها حلقه تکمیل‌کننده، توکن کالایی است. به همین دلیل، احتمالاً نخستین توکن رسمی کالایی کشور بر پایه زعفران راه‌اندازی خواهد شد.

او افزود: مذاکرات و مکاتبات متعددی با سازمان بورس، نهاد‌های مالی و سایر ارگان‌های مرتبط انجام شده است و با توجه به ساختار آماده زعفران، انتظار داریم زودتر به نتیجه برسیم. وجود توکن می‌تواند زنجیره ابزار‌های مالی این محصول را کامل کند و به توسعه بازار آن کمک کند.

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا گفت: در این مسیر تعامل و همفکری با نهاد‌های مالی و حمایت نهاد ناظر یعنی سازمان بورس بسیار تعیین‌کننده است. خوشبختانه هم‌اکنون همکاری خوبی برقرار است و با توجه به تأیید‌های فقهی موجود، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی رسمی توکن زعفران باشیم.

