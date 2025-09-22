شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام مسکن روستایی در برخی از روستاهای شهرستان دلفان استان لرستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعطای وام مسکن روستایی در راستای کمک به ساخت و بهسازی مسکن در مناطق روستایی سال‌هاست که در حال انجام است؛ به همین منظور دولت به منظور بالا رفتن سطح رفاه حال روستائیان و افزایش ایمنی و افزایش کیفیت زندگی آنها وام مسکن روستایی را تصویب کرد. اما با توجه به اینکه اغلب منازل روستائیان از استحکام و امنیت کافی برخوردار نیست؛ بنابراین نوسازی این منازل ضروری به نظر می‌رسد. اما مدتی است که پرداخت این وام در شهرستان دلفان استان لرستان با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار تسریع در روند اعطای این تسهیلات شد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام تورو خدا صدای ما را به گوش مسئولان برسانید بعد از مصوبه دولت درتاریخ ۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ برای پرداخت وام مسکن روستایی در بانک صادرات شهرستان دلفان استان لرستان اقدام کردم بعد از گذشت ۵ ماه هنوز از پرداخت این وام امتناع می‌کنند خیلی از ما به هوای پرداخت وام مصالح ساختمانی قرض کردیم حتی بعضی از خانه‌های قدیمی خانه هایشان را خراب کردند. به زمستان نزدیک می‌شویم. حالا ما باید چه کار کنیم. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

