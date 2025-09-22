استاندار سمنان اعلام کرد: ادارات و دستگاه‌های دولتی به جز بخش‌های خدمات‌رسان، از این پس پنجشنبه‌ها تعطیل خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن ابادی؛ کولیوند  گفت: بر اساس مصوبه جدید، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۶ تعیین شده و از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ امکان دورکاری برای کارکنان فراهم است.

وی افزود: چنانچه کارمندان به دستور مدیر تا ساعت ۱۶ در محل کار حاضر شوند، دستگاه موظف به پرداخت هزینه ناهار یا تأمین آن است.

به گفته استاندار سمنان، بانک‌ها روزهای پنجشنبه با استقرار شعب کشیک خدمات ارائه خواهند داد. همچنین طبق مصوبه هیأت وزیران، کارمندانی که والدین فرزند زیر ۶ سال یا دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و پیش‌دبستانی هستند، می‌توانند از یک ساعت شناوری در آغاز روز کاری استفاده کنند.

کولیوند تأکید کرد: با وجود تغییر ساعت اداری، سقف ۴۴ ساعت کاری هفتگی برای کارکنان همچنان رعایت خواهد شد.

وی بازه اجرای این مصوبه را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ عنوان کرد

