مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: زنگ شکوفه‌ها در بیش از ۳ هزار و ۵۲۰ دبستان در سراسر استان نواخته شد و حدود ۷۰ هزار دانش آموز کلاس اولی ورود خود به عرصه تعلیم و تربیت را جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین نواختن زنگ «جشن شکوفه ها» در دبستان بانو سکینه لوری ناحیه سه شیراز، با تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اظهار کرد: حدود ۷۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی از امروز وارد مدارس استان فارس می‌شوند.

او افزود: اول مهر تنها یک روز در تقویم نیست بلکه فرزندان ما وارد دنیای آگاهی و تعلیم و تربیت می‌شوند.

کلاری تصریح کرد: امیدوارم دانش آموزان در کلاس‌های درس به علم آموزی بپردازند و اینده ایران زمین را بسازند.

او ادامه داد: در راستای آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه اول با محیط مدرسه هر ساله جشن شکوفه‌ها را یک روز قبل از آغاز مدارس برگزار می‌کنیم تا کلاس اولی‌ها با آمادگی بیشتر فردا در جمع سایر دانش آموزان حضور یابند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ما امسال این جشن را در دبستان حاجیه سکینه لوری در پایگاه هوایی شهید عباس دوران شیراز برگزار کردیم تا در جمع دانش آموزانی قرار بگیریم که پدرانشان در حراست از امنیت کشور دائماً در بین زمین و آسمان قرار دارند و ما یاد و خاطره همه کسانی که از وطن دفاع کردند را گرامی می‌داریم.

او اضافه کرد: حدود ۷۰ هزار دانش آموز پایه اول استان در ۳ هزار و ۵۲۰ مدرسه ابتدایی امروز در جشن شکوفه‌ها حضور داشتند و فردا تحصیل خود را رسماً آغاز می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس، هم اظهار کرد: مدرسه جایی است که فرزند پس از جدایی از خانواده در این محیط قرار می‌گیرد تا در جمع فرشته‌ها به آموختن بپردازند.

ژیلا حیدری تصریح کرد: همه ما تلاش کردیم تا محیطی بسیار مطلوب برای دانش آموزان فراهم کنیم و سال تحصیلی جدید را متفاوت و شاداب‌تر از قبل آغاز کنیم.

خاطرنشان می‌شود: در این مراسم دکتر محمد رضا مسیب زاده؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز حضور داشت.

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، جشن شکوفه‌ها ، کلاس اولی
