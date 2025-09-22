عارف با کروبی دیدار کرد

معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته به دیدار مهدی کروبی رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی کروبی در دیدار محمدرضا عارف با وی گفت: من با توجه به اینکه سال‌ها رییس و نماینده امام در کمیته امداد و بنیاد شهید بودم درد و رنج مردم را از نزدیک لمس کردم، در حال حاضر مشکلات مردم خیلی سخت‌تر از سال‌های گذشته شده است که امیدوارم بتوانید در این زمینه کاری صورت بدهید.

وی با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم گفت: انتظار مردم عمل به شعار‌های داده شده در مناظرات زمان انتخابات است و بی توجهی و عدم قاطعیت در عدم اجرای آن موجب نا امیدی و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت و فعالیت کردند.

در این دیدار سید کامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت و حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشتند.

