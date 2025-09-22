اسناوندی گفت: اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها، مراكز مدیریت بحران، نیروهای انتظامی و سایر مراكزی كه امكان مراجعه به جایگاه‌ها را نداشتند در دوران جنگ 12 روزه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  رسول اسناوندی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه رادیو گفت وگو اظهار داشت: شرکت پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اصلی وزارت نفت است که عظیمی‌فر وظیفه اصلی این شرکت بحث تأمین و توزیع سوخت کشور را بر عهده دارد. خوب، همانطور که مستحضر هستید، بحث مصرف سوخت در کشور یکی از مسائل حیاتی از جمله مصرف بنزین و نفت گاز است.

او با بیان اینکه خوب، شرکت  ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی  یک شرکت حیاتی است، این وظیفه اصلی را بر عهده دارد و باید اتفاقات خاصی رخ  می دهد به نوعی باید تأمین بنزین در سراسر کشور شکل بگیرد که این امر هم توسط همکاران  در شرکت پالایش و پخش و بسیجیان عزیز مرکز بسیج وزارت نفت در اوایل روز به خوبی شکل گرفت.

وی اظهار کرد: با افزایش تقاضا برای سوخت در روزهای اول جنگ، بسیجیان به جایگاه‌های سوخت مراجعه کردند و مصرف بنزین افزایش یافت. با این حال، به همت همکاران ما، هیچ کمبودی احساس نشد و توزیع سوخت به خوبی انجام شد.

او بیان کرد: برای ماه‌های پیش رو، حوزه مقاومت بسیج برنامه‌ریزی‌هایی در نظر دارد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن به هموطنان خدمت کنیم. در این راستا، همکاری با وزارت نفت و سایر شرکت‌های مرتبط از جمله شرکت ملی گاز و پتروشیمی ضروری است.

وی ادامه داد:در این جنگ ۱۲ روزه، تجربه‌های قبلی از جنگ تحمیلی به ما کمک کرد. شرکت پالایش نفت آبادان نیز در اوایل جنگ مورد هجوم قرار گرفت و مدیران نفتی با تجربه در این زمینه، به ما کمک کردند تا از تجربیات آن زمان بهره‌برداری کنیم.

اسناوندی گفت: در طول این ۱۲ روز، تأمین سوخت و خدمات به بیمارستان‌ها و نیروهای انتظامی از طریق دستگاه‌های سوخت سیار انجام شد. با توجه به شرایط خاص و نیاز فوری، وزارت نفت اقدام به توزیع سوخت در مکان‌هایی کرد که خودروها قادر به حضور در جایگاه‌های سوخت نبودند.

وی با اشاره به اینکه  این دستگاه‌ها در مواقع بحرانی به کار گرفته شدند تا سوخت مورد نیاز به سرعت تأمین شود گفت: تیم‌های وزارت نفت در مناطق نیازمند حضور پیدا کردند و سوخت را  رساندند.

او گفت:تجربیات به دست آمده از این جنگ نشان‌دهنده همت و تلاش مردم و همکاری‌های اجتماعی است. همدلی و اتحاد مردم در سراسر کشور عاملی کلیدی برای پیروزی در این چالش‌ها بود.

 

برچسب ها: نفت ، بنزین
بیمارستانا اولویت اول خدمات
