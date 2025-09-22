در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۳۵ هزار و ۷۳۲ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳۱ شهریورماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۵ هزار و ۷۳۲ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد قرار گرفت. فملی، فولاد و فارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۷۷۹ واحدی روی پله ۷۷۶ هزار و ۶۵۵ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۱۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآوده نفتی و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خودرو ۲ و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.