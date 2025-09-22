در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۳۵ هزار و ۷۳۲ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳۱ شهریورماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۵ هزار و ۷۳۲ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد قرار گرفت. فملی، فولاد و فارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۲  هزار و ۷۷۹ واحدی روی پله ۷۷۶ هزار و ۶۵۵ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۱۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآوده نفتی و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خودرو ۲ و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد