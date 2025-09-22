نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» با نمایش آثاری جدید از نقاشان پیشکسوت؛ کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی در گالری خانه حوزه هنری برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» که به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با کیوریتوری امیر عبدالحسینی، شامگاه یکشنبه (۳۰ شهریورماه) افتتاح شد، سه تابلوی نقاشی از این هنرمندان صاحبنام در معرض دید عموم قرار گرفت.
نقاشی کاظم چلیپا در این نمایشگاه به روایت «سبز» پرداخته و اثر حسین خسروجردی «سپید» را روایت میکند. تابلوی مصطفی گودرزی هم روایت «سرخ» را برعهده گرفته و اندازه هر کدام از آثار ۱۲۰ در ۱۸۰ سانتیمتر است.
مصطفی گودرزی هنرمند پیشکسوت نقاش در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» که روایت سرخ را دارد، درباره حضورش در این نمایشگاه گف: امیر عبدالحسینی با من درباره خلق یک اثر درباره ایران سخن گفت و من نیز دوست داشتم که درباره این موضوع کاری انجام دهم. از طرف دیگر بدون اینکه مطلع باشم برای هنرمند دیگر چه موضوعی در نظر گرفته شده، شروع به کار کردم. اتودهای مختلفی داشتم و دوست داشتم در این مورد کار کنم.
وی افزود: دوست داشتم ادای احترامی به کسانی کنم که جان شریف خودشان را در طول تاریخ برای سرافرازی ایران تقدیم کردند و به طور خاص، کسانی که در ۴۶ سال اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲روزه جان خودشان را فدا کردند.
گودرزی بیان کرد: برای محقق شدن آن ایدهای که در ذهن داشتم، شروع به مطالعه اشعار شاعران معاصر که در مورد ایران شعری دارند، کردم و به نوعی به زندهیاد سلمان هراتی ادای احترامی داشتم و حاصلش شد این کار کوچک، اما با افتخار آن را به همه شهدایی که برای ایران عزیز جانشان را فدا کردند.
کاظم چلیپا دیگر هنرمندی که در این نمایشگاه در کنار حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی، اثری با روایت سبز دارد، درباره احساسش از حضور در کنار دو دوست قدیمی که بعد از سالها در کنار هم نمایشگاهی برگزار کردند، اظهارداشت: شرکت کردن در این نمایشگاه، تجدید خاطرهای بود اما متاسفانه به دلیل دو مسأله کمی ناراحتکننده هم بود؛ اول به دلیل فوت حبیبالله صادقی و دوم، دور بودن حسین خسروجردی، که کاش اینجا در کنار ما بود اما از همه مهمتر، اهمیت و ارزش موضوع «ایران» بود که در این مورد کار کردیم.
وی درباره روایت «سبز» از موضوع ایران که در اثرش استفاده کرده، توضیح داد: ایده این اثر درباره عرفان اسلامی است و چون کهنترین درختی که وجود دارد سرو است از سرو کاشمر تا سرو ابرکوه. همچنین هدهدی که پیامرسان و پیامبر رهروان انسان کامل است، نیز در این اثر مشاهده میکنید.
چلیپا درباره آثار دو دوست دیگرش در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» نیز گفت: اثر حسین خسروجردی حسی مینیمال درباره ایران و قله دماوند و خورشید دارد که اینها نمادهای رویش محسوب میشود. کار آقای گودرزی نیز که رنگ سرخ بود، درخت نشانه زندگی و پرنده هم نشانه حیات و شادمانی است.
داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز که در افتتاحیه حضور داشت، در کنار تابلوی مصطفی گودرزی، خطاب به او گفت: این اثر شما درسی برایم برای اندیشه است، چراکه نقاشی تنها تکنیک، رنگ و قلم نیست بلکه نقاشی پرتاب اندیشه روی بوم است، مثل خط که تجسم فکر است؛ نقاشی شما نیز اینگونه است و تجسم فکر و اندیشه و فلسفه است. بلبلهایی که در اثر شما هستند با زمینه قرمزی که دارد، خون چکان حنجره این پرندههاست.
وی بیان کرد: من این اثر را در دایره موسیقی کشورم میبینم؛ موسیقی در کشور من چنین است که «هزاران را چه شد؟» این تابلوی شما بسیار عجیب است و هیچ نماد آن، رئالیسم نیست اما بلبلها واقعی هستند.
نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» تا ۱۳ مهرماه ساعت ۹ تا ۱۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه در گالری خانه حوزه هنری به نشانی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ میزبان علاقهمندان است.
