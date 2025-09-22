رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که سفر به روسیه در هفته جاری به نقطه عطفی در روابط دو کشور تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بدو ورود به مسکو با اشاره به اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در دیداری که با «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران در آخرین سفر به مسکو (۲۸ دی ماه ۱۴۰۳) داشت، مبنی بر اینکه، شاخصترین حوزه همکاری ایران و روسیه، انرژی و برجستهترین آن ساخت نیروگاههای اتمی است، گفت: در همین چارچوب ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاههای اتمی در بوشهر در حال انجام است و تاکیدات مقامات عالی کشور موجب سرعت بیشتر روند ساخت این پروژهها شده است.
وی گفت: طرح توسعه نیروگاههای اتمی در ایران به ویژه طرح ۲۰ هزار مگاوات سهم مشخصی را روسیه دارد و قرار داد دوجانبه این راستا داریم و در این سفر کارخانجات طرف قرارداد را بازدید میکنیم و با موسسات علمی و تحقیقاتی تعاملات پژوهشی و آموزشی را بررسی میکنیم و امیدوارم این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.
اسلامی با اشاره برگزاری هفته جهانی اتم در روسیه اظهار کرد: با توجه به توسعه همکاریها با روسیه، در نمایشگاه اتم اکسپو و رویدادهای جانبی از جمله امضای اسناد همکاری دوجانبه شرکت داریم.
منبع: ایسنا