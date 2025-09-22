مهر برای نسل امروز بوی مدرسه می‌دهد، اما برای نسل دیروز، یادآور آژیر قرمز، مقاومت و حماسه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوجوانان و جوانانی که باید در کلاس‌هایشان می‌نشستند، لباس خاکی بر تن کردند. درس را در جبهه نوشتند و انشا را با خون خود به پایان رساندند.

در آستانه ماه مهر، دوباره بوی مدرسه و صدای زنگ کلاس در شهر می‌پیچد و با روزهای خاطره‌انگیز دفاع مقدس در هم می‌آمیزد، روزهایی که هنوز گرد غبارشان بر تاریخ این سرزمین جا خوش کرده‌اند. روزهای پایانی شهریور و مهرماه، برای نسل امروز یادآور کیف، کتاب و شور آغاز سال تحصیلی است، اما برای نسل دیروز، با داغ آژیر قرمز و هجوم بعثیان عجین شده بود.

۳۱ شهریور ۱۳۵۹، زمانی که دانش‌آموزان آماده رفتن به مدرسه بودند، جنگنده‌های رژیم بعث عراق به دستور صدام ملعون، آسمان ایران را شکافتند و نخستین بمب‌ها بر سر شهرهای مرزی فرود ریخت. آن روز، به‌جای صدای زنگ مدرسه، غرش توپخانه و انفجار بمب در گوش کودکان جنوب و غرب کشور طنین‌انداز شد.دانش‌آموزانی که باید دفتر مشقشان را با الفبای زندگی پر می‌کردند، به‌ناچار الفبای مقاومت را آموختند و مردی و مردانگی را مشق کردند. بسیاری از مدارس در خوزستان، ایلام و کرمانشاه، به‌جای کلاس درس، به پناهگاه یا بیمارستان صحرایی تبدیل شدند و نیمکت‌هایی که جایگاه قلم و کاغذ بودند، میزهای پانسمان و جراحی شدند. در کوچه‌های شهرهای جنوب، کودکان با نگاه‌های پراضطراب، پدران خود را بدرقه می‌کردند که بند پوتین‌های خاکی خود را محکم گره می‌زدند و به جبهه می‌رفتند و مادران با چشم‌هایی منتظر، آیت‌الکرسی را بدرقه راهشان می‌کردند.

آسمان مهر، پر از دودی شد که از سوختن خانه‌ها و پالایشگاه‌ها برمی‌خاست، اما در همین ماه مهر، مقاومت جان گرفت. نوجوانان و جوانانی که باید در رده‌هایشان می‌نشستند، لباس خاکی بر تن کردند، سربندهای سبز و سرخ یا زهرا(س) و یا حسین (ع) را برای هم بستند و درس را در جبهه نوشتند. کودکانی که دفترشان پر از نقاشی گل و درخت بود، حالا بر حاشیه آن، تانک و توپ دشمن را می‌کشیدند و به حال هم‌رزم شهیدشان غبطه می‌خوردند. دفاع مقدس از همان ابتدا ماهیت خود را نشان داد، دفاعی که تنها بر دوش ارتش یا سپاه نبود، بلکه همه مردم پا به میدان گذاشتند. معلمان، کلاس درس را به خاکریز تبدیل کردند و دانش‌آموزان، از نیمکت تا سنگر، فاصله‌ای کوتاه پیمودند.اکنون، باگذشت سال‌ها، هرگاه نسیم پاییزی می‌وزد و ماه مهر سر می‌رسد، خاطره آغاز جنگ نیز زنده می‌شود و انگار تقویم، ورق خورده و دوباره بر همان روزها ایستاده است.

روزهایی که کودکان در میان آژیر و انفجار قد کشیدند و نسلی شکل گرفت که مفهوم واقعی ایثار را از همان نخستین روزهای مهر فهمید. مهر امسال نیز، مدارس باز می‌شوند و زنگ آغاز سال تحصیلی نواخته خواهد شد، اما در لابه‌لای صدای خنده بچه‌ها، پژواک آن روزهای سخت هنوز شنیده می‌شود، صدایی که یادمان می‌آورد امنیت و آرامش امروز، بر دوش چه خون‌ها و چه فداکاری‌هایی بنا شده است و پاییزی که رنگ حماسه به خود گرفت.

منبع: فارس

برچسب ها: دفاع مقدس ، ماه مهر ، سال تحصیلی
خبرهای مرتبط
فیلم‌سازان کشورمان درباره دفاع ملی ۱۲ روزه چه کردند؟
راهبرد‌های شکل‌گیری نیرو‌های سه‌گانه سپاه و نقش سرنوشت‌ساز آن در دفاع مقدس
رزمندگان دفاع مقدس چگونه آموزش می‌دیدند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نام «الله» و «علی» در دل سرزمین وایکینگ‌ها؛ آیا جنگجویان شمال مسلمان بودند؟
سایه سنگین بحران ۳۰ در ایران
چرا کلینی و صدوق با وجود درک عصر نواب اربعه، اطلاعات زیادی درباره نائبان خاص ارائه نکردند؟
کدام چت‌بات سیاستمدارتر است؟
نسل زد در محیط کار؛ فرصت یا تهدید؟
تفاوت ادیان آسمانی و اسلام با مکاتب عرفانی شرقی و غربی
فصل مدرسه و معادله چندوجهی مادران شاغل
گربه‌ها در پشت آن چشمان درخشان چه می‌بینند؟
این شبه‌قمر ۶۰ سال است زمین را تعقیب می‌کند
چگونه اسرائیلی‌ها برادرزاده پادشاه سوئد را ترور کردند؟
آخرین اخبار
فیلمساز اعتراضی یا لیدر پروژه نفوذ؟
۱۱ دهه، ۱۱ شاهکار؛ برترین فیلم‌های تاریخ از نگاه کاربران لترباکسد
بی‌تفاوتی اجتماعی؛ جرقه‌ای برای خشونت پنهان
آنتی‌بیوتیک‌ها در تخم‌مرغ؛ تهدید خاموش سلامت جامعه»
خشم، غم، کسالت، اضطراب؛ احساسات بدی که می‌توانند سودمند باشند
وقتی هوش مصنوعی زمان مرگ را پیش‌بینی می‌کند
روایتِ آن غروبِ آخر شهریور: از بوی نفت تا فریاد مردم»
چگونه اسرائیلی‌ها برادرزاده پادشاه سوئد را ترور کردند؟
از نیمکت تا سنگر؛ دانش‌آموزانی که درسشان را با خون نوشتند
شهیدی با چهره ماه؛ روایت رهبر انقلاب از نورانیت شهید رستمی
نسل زد در محیط کار؛ فرصت یا تهدید؟
فصل مدرسه و معادله چندوجهی مادران شاغل
این شبه‌قمر ۶۰ سال است زمین را تعقیب می‌کند
تفاوت ادیان آسمانی و اسلام با مکاتب عرفانی شرقی و غربی
چرا کلینی و صدوق با وجود درک عصر نواب اربعه، اطلاعات زیادی درباره نائبان خاص ارائه نکردند؟
گربه‌ها در پشت آن چشمان درخشان چه می‌بینند؟
سایه سنگین بحران ۳۰ در ایران
کدام چت‌بات سیاستمدارتر است؟
نام «الله» و «علی» در دل سرزمین وایکینگ‌ها؛ آیا جنگجویان شمال مسلمان بودند؟
هوش مصنوعی چطور جیب شما را خالی می‌کند؟
خواب دانش آموزان را این گونه تنظیم کنیم
آیا لبوبو تهدید فرهنگی است؟
یک روستا با دو برج تاریخی برای دیده‌بانی
سگ خانگی، بمب ساعتی پشمالو!
در زندگی مشترک اینگونه «منِ ما» را حفظ کنیم