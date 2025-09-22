باشگاه خبرنگاران جوان - نوجوانان و جوانانی که باید در کلاس‌هایشان می‌نشستند، لباس خاکی بر تن کردند. درس را در جبهه نوشتند و انشا را با خون خود به پایان رساندند.

در آستانه ماه مهر، دوباره بوی مدرسه و صدای زنگ کلاس در شهر می‌پیچد و با روزهای خاطره‌انگیز دفاع مقدس در هم می‌آمیزد، روزهایی که هنوز گرد غبارشان بر تاریخ این سرزمین جا خوش کرده‌اند. روزهای پایانی شهریور و مهرماه، برای نسل امروز یادآور کیف، کتاب و شور آغاز سال تحصیلی است، اما برای نسل دیروز، با داغ آژیر قرمز و هجوم بعثیان عجین شده بود.

۳۱ شهریور ۱۳۵۹، زمانی که دانش‌آموزان آماده رفتن به مدرسه بودند، جنگنده‌های رژیم بعث عراق به دستور صدام ملعون، آسمان ایران را شکافتند و نخستین بمب‌ها بر سر شهرهای مرزی فرود ریخت. آن روز، به‌جای صدای زنگ مدرسه، غرش توپخانه و انفجار بمب در گوش کودکان جنوب و غرب کشور طنین‌انداز شد.دانش‌آموزانی که باید دفتر مشقشان را با الفبای زندگی پر می‌کردند، به‌ناچار الفبای مقاومت را آموختند و مردی و مردانگی را مشق کردند. بسیاری از مدارس در خوزستان، ایلام و کرمانشاه، به‌جای کلاس درس، به پناهگاه یا بیمارستان صحرایی تبدیل شدند و نیمکت‌هایی که جایگاه قلم و کاغذ بودند، میزهای پانسمان و جراحی شدند. در کوچه‌های شهرهای جنوب، کودکان با نگاه‌های پراضطراب، پدران خود را بدرقه می‌کردند که بند پوتین‌های خاکی خود را محکم گره می‌زدند و به جبهه می‌رفتند و مادران با چشم‌هایی منتظر، آیت‌الکرسی را بدرقه راهشان می‌کردند.