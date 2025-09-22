محققان روسی موفق شدند یک واحد بازیافت روغن ضایعاتی را اختراع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشجویان دانشگاه فناوری کشاورزی ایالتی پریمورسکی یک واحد فناوری برای بازیافت روغن ضایعاتی توسعه داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سرویس مطبوعاتی وزارت آموزش و علوم روسیه گزارش داد که این نوآوری جدید که توسط دانشجویان دانشگاه فناوری کشاورزی ایالتی پریمورسکی توسعه داده شده است، امکان استفاده مجدد از روغن ضایعاتی را فراهم می‌کند و می‌تواند به ویژه در مناطق روستایی که مزارع کوچک می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، مفید باشد.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که دانشجویان موسسه مهندسی و فناوری این دانشگاه یک واحد نوآورانه برای بازیافت روغن ضایعاتی توسعه داده‌اند که به تولیدکنندگان کشاورزی در پردازش و استفاده مجدد از آن کمک خواهد کرد.

توسعه‌دهندگان توضیح دادند که این مشکل هنوز راه حل موثری پیدا نکرده است، زیرا اکثر کشاورزان در منطقه پریمورسکی مجبورند با روغن ضایعاتی تجهیزات کشاورزی خود به روش‌های "تصادفی" مانند دفع مستقیم آن یا فیلتر کردن و سوزاندن آن مقابله کنند.

در این بیانیه آمده است که روش‌های سنتی بازیافت، مانند تقطیر در خلاء یا تمیز کردن با اسید و قلیا، گران هستند و علاوه بر نیاز به معرف‌های شیمیایی مضر برای محیط زیست، مقدار قابل توجهی انرژی مصرف می‌کنند.

در مقابل، واحد جدید برای استخراج بخش اسانس، ضمن حذف بخش‌های سبک‌تر و بخار آب، به فناوری تبخیر و چگالش متکی است. این نوآوری به ثبت رسیده است و تضمین می‌کند که طراحی واحد و کیفیت روغن بازیافتی مطابق با استاندارد‌های مورد نیاز برای استفاده مجدد است.

الکساندر ردکوکاشین، مدیر پروژه و دانشیار، تأکید کرد: «این واحد برای حذف ناخالصی‌های مکانیکی، آب و رسوبات قیری طراحی شده است و امکان افزایش قابل توجه عمر مفید روان‌کننده‌ها را فراهم می‌کند».

وی اضاف کرد: «هدف ما ارائه فناوری‌ای بود که از نظر قیمت و کیفیت قابل قبول‌تر باشد و به حل مشکل جابجایی فرآورده‌های نفتی در بخش کشاورزی کمک کند».

منبع: TASS

برچسب ها: بازیافت ، بازیافت روغن ، روغن بازار ، روسیه
