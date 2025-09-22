اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن پیش‌بینی بارش در ارتفاعات استان از تداوم خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی پنج روز آینده، وضعیت جوی استان تهران با آسمانی صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر با افزایش وزش باد و در ارتفاعات گاهی با بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس بررسی اداره کل هواشناسی استان تهران طی این مدت در برخی ساعات به‌ویژه در بخش‌های جنوبی و غربی استان ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و دید را به همراه خواهد داشت.

در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه نیمه شمالی استان و ارتفاعات نیز افزایش ابر، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا سه‌شنبه (اول مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد به تدریج افزایش ابر و بارش پراکنده و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲ مهرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.

