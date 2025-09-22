باشگاه خبرنگاران جوان - «فولکه برنادوت» (Folke Bernadotte) دیپلمات ارشد سوئدی، افسر ارتش سوئد، رئیس سازمان صلیب سرخ سوئد و معاون سازمان صلیب سرخ جهانی بود که در پی وقوع بحران فلسطین و تأسیس اسرائیل، بهعنوان میانجی و فرستاده سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات و درگیریهای اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ شمسی) به فلسطین فرستاده شد. اقدامات و طرحهای پیشنهادی وی برای حل موضوع فلسطین و برقراری صلح بهرغم مخالفتها و کارشکنیهای دولت اسرائیل و صهیونیستها، با استقبال مقامات کشورهای عربی روبهرو شد. درنهایت صهیونیستها که وجود کنت برنادوت را مانع مهمی در دستیابی به اهداف و آمال خود برای غصب فلسطین و آواره کردن مردم اصلی این سرزمین دیدند، ظهر روز جمعه ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۸ مصادف با ۲۶ شهریور ۱۳۲۷ شمسی و ۱۳ ذوالقعده ۱۳۶۷ قمری، اتومبیل حامل وی را به رگبار بستند و به قتل رساندند. به همین مناسبت مروری بر چگونگی و نحوه ترور کنت برنادوت به عنوان یک مقام رسمی و مورد تأیید بینالمللی توسط خوجههای ترور رژیم اسرائیل خواهیم داشت.
جایگاه خانوادگی
«کنت فلکه دوبرنادوت» برادرزاده کوستاو پنجم پادشاه سوئد بود. او در تاریخ ۲ ژانویه ۱۸۹۵متولد شد. پدرش پرنس «اسکار کارل آگوست برنادوت» فرزند کوچک اسکار دوم پادشاه سوئد بود. برنادوت پس از پایان تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده افسری شد و در گارد سلطنتی سوئد خدمت خود را شروع کرد. وی پس از ازدواج با همسر آمریکاییاش، «استل رومین منویل» از ادامه خدمت در ارتش سوئد کنارهگیری کرد و به آمریکا رفت. برنادوت در آمریکا وارد فعالیتهای مالی و اقتصادی شد. او به واسطه این فعالیتها و جایگاه خانوادگیاش، به ریاست صلیب سرخ سوئد منصوب شد. برنادوت در جنگ جهانی دوم خدمات فراوانی برای نجات مجروحین و اسرای جنگی در قالب صلیب سرخ انجام داد و در چندین مورد واسطه گفتوگوهای بین دولت آلمان نازی با دول متفق نیز بود.
میانجیگری برای حل مسئله فلسطین
کنت برنادوت در ۲۰ مه ۱۹۴۸ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۷) و در آستانه اشغال فلسطین توسط صهیونیستها و آشفتگی اوضاع این سرزمین، از طرف سازمان ملل متحد مأمور رفع اختلافات اعراب با اسرائیل شد. در همین راستا وی مسافرتهای متعددی بین شهرها و کشورهای مختلف جهان ازجمله نیویورک، رودس، قاهره، امان (اردن)، تلابیب (تلآویو) و... برای گفتوگو و یافتن راهحل مناسبی جهت حل مشکل فلسطین و مردمش انجام داد.
کنت برنادوت در آستانه ترور توسط اسرائیلیها، هنگامی که از دمشق به طرف بیتالمقدس میرفت اظهار داشته بود که «من پس از بازدید شهر بیتالمقدس و صدور دستورات لازم به معاونین خود در این شهر، به شهر بغداد عزیمت خواهم نمود.» همچنین در یکی از آخرین اظهارات خود از مخالفت صهیونیستها با طرح خلعسلاح فلسطین ابراز نارضایتی کرده بود و گفته بود گزارش خود در این خصوص و کارشکنی اسرائیلیها در این زمینه را به جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
چگونگی ترور توسط صهیونیستها
کنت برنادوت به عنوان فرستاده ارشد سازمان ملل متحد، مقارن ظهر روز جمعه ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۸ برابر با ۲۶ شهریور ۱۳۲۷، وارد شهر بیتالمقدس شد و از منطقه رامالله بازدید کرد. به گزارش مطبوعات آن دوره، وقتی که برنادوت با اتومبیل جیپ خود به ۵ کیلومتری شمال بیتالمقدس رسید از سوی ساختمان بیمارستانی که توسط اسرائیلیها اداره میشد، به اتومبیل حامل برنادوت تیراندازی صورت گرفت. اتومبیل متوقف شد و برنادوت در حالی که با خبرنگار رویترز صحبت میکرد از اتومبیل پیاده شد تا نقاطی را که احتمال تیراندازی از آنجا میرفت، مورد بازدید قرار دهد. کنت برنادوت در این موقع به خبرنگار رویترز گفته بود: «من به تیراندازی که میشود اهمیت نمیدهم زیرا موضوع عمده این است که صلح برقرار شود.» در این هنگام دو انفجار روی داد و کنت دوبرنادوت و سرهنگ فرانسوی «سارو» همراه وی بود کشته شدند.
روایت دیگری که از نحوه ترور و قتل برنادوت منتشر شده است اینچنین است که کنت برنادوت و سرهنگ سارو با اتومبیل از عمارت دولتی مراجعت میکردند و همین که به «کانامون» یعنی ناحیهای که تحت تصرف اسرائیلیها بود رسیدند یک اتومبیل جیپ که چهار نفر در آن سوار بودند ناگهان راه عبور آنها را میگیرد. در این موقع دو نفر از جیپ بیرون آمده به اتومبیل حامل برنادوت حمله مینمایند. سرهنگ فرانک بکلی افسر سازمان ملل با یکی از آن دو درگیر و صورتش زخمی میشود. در این موقع نفر دوم خود را به اتومبیل کنت برنادوت رسانیده، او و سرهنگ سارو را به ضرب گلوله از پای در میآورد. پس از انجام این عملیات جیپ موفق به فرار میگردد.
در گزارش تفصیلی نحوه ترور و کشته شدن کنت برنادوت توسط صهیونیستها آمده است که در حدود ساعت ۱۷:۳۰ بعدازظهر روز جمعه به وقت تهران، کنت برنادوت وارد بیتالمقدس میشود. موکب وی مرکب از سه اتومبیل بود. در اتومبیل اولی چند تن از اعضای کمیسیون اعزامی سازمان ملل متحد، در اتومبیل دومی هیأتی از اعضای صلیب سرخ جهانی و در اتومبیل سومی کنت برنادوت و سرهنگ سارو رئیس هیئت نظامی کمیسیون نشسته بودند. در این اثناء یک جیپ حامل چهار نفر که یونیفرم ارتش اسرائیل را بر تن داشتند از فاصله ۲۰۰ متری به طرف اتومبیل اول شلیک کردند و حرکت آنها را متوقف ساختند. چهار تن سرباز اسرائیلی از جیپ پیاده شدند و اتومبیل اول و دوم را بازرسی کردند و چون به اتومبیل سوم رسیدند و چشمشان به کنت برنادوت که در قسمت عقب نشسته بود افتاد، تیری به قلب او شلیک کرده و تیر دیگر به سرهنگ سارو شلیک نمودند و هر دو تن بلافاصله به قتل رسیدند. در این ترور به ژنرال «لندسترام» سوئدی رئیس هیأت نظامی کمیسیون سازمان ملل آسیبی نرسید. همین که همراهان کنت برنادوت درصدد دستگیری آنها برآمدند، سربازان یهودی سوار جیپ شده و فرار کردند. گروه تروریستی «اشترن» وابسته به دولت اسرائیل این ترور را انجام داد.
گروه «اشترن» نام یک گروه افراطی و تروریستی جداشده از سازمان «ایرگون» در سال ۱۹۳۰ بود. آبراهام اشترن، رهبر این گروه دارای افکار نژادپرستانه نازیستی و فاشیستی بود. اشترن در سال ۱۹۳۹ به دنبال مخالفت به اعزام صهیونیستها برای کمک به انگلستان در جنگ با آلمان از گروه ایرگون جدا شد و گروه خود به نام اشترن را تأسیس کرد. اشترن از دوستان نزدیک موسولینی بود. او نیروهای طرفدار خود را برای عملیات مسلحانه و تروریستی در فلسطین بسیج کرد. اشترن با توجه به عقاید و افکار نژادپرستانه و دلبستگی به نازیسم و فاشیسم وعده داده بود که در قبال حمایت ایتالیا و آلمان برای برپایی دولتی صهیونیستی در فلسطین، این دولت جدید به آلمان وابسته خواهد بود. اما در مجموع فعالیتهای تروریستی گروه اشترن در راستای اهداف صهیونیسم جهانی و تشکیل دولت اسرائیل صورت میگرفت. انفجار دهها بمب در فلسطین، بمبگذاری در قطار، انفجار کامیونهای اعراب و کشتار روستاییان فلسطین تنها گوشهای از فعالیتهای این گروه در راستای پاکسازی نژادی اعراب فلسطینی است.
ترور کنت برنادوت، با واکنشهای جهانی مواجه شد. طبق اخبار خصوصی که از بیتالمقدس به سازمان ملل متحد ارسال شد، کنت برنادوت بهد ست تیراندازان گروه تروریستی صهیونیستی اشترن به قتل رسید. بر این اساس سازمان ملل متحد درباره قتل فرستاده خود این اعلامیه را منتشر کرد: «دبیرخانه سازمان ملل از خبر قتل وحشیانه کنت برنادوت میانجی سازمان و سرهنگ سارو تأثر و تألم شدیدی احساس کرد. مجاهدت و فداکاریهای این دو تن در راه استقرار صلح و انجام مقاصد و منظورهای سازمان برای کلیه کارکنان سازمان ملل سرمشق و منبع الهام خواهد بود. ما امیدواریم با استقرار صلح در فلسطین خاطره فداکاریهای آنان همواره جاویدان بماند.»
براساس اخبار، دو روز قبل از کشته شدن کنت برنادوت توسط صهیونیستها، اعلامیهای بدین مضمون بر روی دیوارهای شهر تلآویو نصب شده بود: «ای کنت! به میهن خود مراجعت کن که ما از دیدن روی تو بیزاریم.» همچنین خانم کنتس استل برنادوت، همسر کنت برنادوت، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام داشت که شوهرش چندین بار گفته بود: «ممکن است جان من در این مأموریت به خطر بیافتد.»
محافل آمریکایی تروریستهای صهیونیستی اشترن را عامل اصلی قتل برنادوت معرفی کردند. «مارشال» وزیر خارجه آمریکا درباره خبر قتل برنادوت توسط صهیونیستها اظهار داشته بود: «جهانیان با اصرار و الحاح تمام خواستار خواهند شد کاری را که کنت برنادوت با منتهای لیاقت آغاز کرد، همچنان ادامه داده شود.»
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تنها به اظهار تأسف از قتل برنادوت توسط صهیونیستها بسنده کرد. اما محافل عمومی این کشور قتل کنت برنادوت را مانند قتل گاندی واقعه ناگواری برای طرفداران و دوستداران صلح دانستند و معتقد بودند که اسرائیلیها با این جنایت، مرتکب بزرگترین جرائم و نفرتآورترین اقدامات شدهاند.
هر چند محافل آن دوره جهان از جمله در آمریکا و انگلیس گناه قتل کنت برنادوت را به گردن صهیونیستها گذاشتند، لیکن بنا به تحلیل مطبوعات و افکار عمومی در آن دوره، باید دانست تا حدی این دو دولت و قدرتهای بزرگ دیگر مسئول قتل برنادوت هستند. زیرا قدرتهای جهانی بدون اطلاع مردم اصلی فلسطین و اهمیت قائل شدن به نقش کشورهای مسلمان منطقه با تقسیم فلسطین و ایجاد و تشکیل کشور جعلی اسرائیل در آن سرزمین موافقت کردند و بدین طریق تسلیم زورگویی و قلدری و ترور وحشیگریهای صهیونیستها شدند. پس در واقع قدرتهای بزرگ را باید مسئول قتل کنت برنادوت دانست زیرا در برابر متنفذین اسرائیلی و صهیونیستها سرتسلیم فرود آوردند و اصول زورگویی را در فلسطین ترویج و تشویق کردند و این ترو دولتی هم یکی از نتایج آن بود.
لازم به ذکر است کنت برنادوت به عنوان فرستاده رسمی سازمان ملل متحد و معاون سازمان صلیب سرخ جهانی، قرار بود در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس، گزارش خود را درباره اختلافات اعراب و اسرائیل و نظر ساکنان اصلی فلسطین را به اطلاع نمایندگان مل متحد برساند. اما تنها چند روز قبل از حضور در این جلسه و ارائه گزارش رسمی خود توسط گروه تروریستی اشترن وابسته به دولت اسرائیل در روز روشن و در مرکز شهر بیتالمقدس به قتل رسید تا اسرائیل نشان دهد که از همان ابتدا به هیچ قاعدهای پایبند نبوده است.
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی