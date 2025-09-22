عضو هیئت مدیره انجمن ملی خدمات کشور و تولیدکننده لوازم جانبی تلفن همراه و کامپیوتر گفت: بسیاری از مردم به اشتباه تصور می‌کنند این کالا‌ها اورجینال هستند، در حالی که فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - جمال جعفری عضو هیئت مدیره انجمن ملی خدمات کشور و تولیدکننده لوازم جانبی تلفن همراه و کامپیوتر در برنامه رادیو اقتصاد گفت: قاچاق و کالا‌های تقلبی ضربه جدی به تولید و اشتغال داخلی وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تولید لوازم جانبی تلفن همراه و کامپیوتر نیازمند تکنولوژی پیچیده‌ای نیست، افزود: این محصولات به راحتی در داخل کشور قابل تولید و عرضه هستند و می‌توانند از ورود کالا‌های بی‌کیفیت خارجی جلوگیری کنند. به گفته وی، تولید داخلی در این عرصه ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در حمایت از اقتصاد ملی دارد.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای داخلی

وی با بیان اینکه بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند، اظهار داشت: بسیاری از مردم به اشتباه تصور می‌کنند این کالا‌ها اورجینال هستند، در حالی که فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش‌اند. جعفری تأکید کرد: باید فرهنگ‌سازی اصولی در جامعه صورت گیرد تا مصرف‌کنندگان به کیفیت و خدمات کالا‌های داخلی اعتماد بیشتری پیدا کنند.

لزوم حمایت و نظارت برای مقابله با قاچاق

این تولیدکننده لوازم جانبی تلفن همراه و کامپیوتر با بیان اینکه  تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با کالا‌های قاچاق و تقلبی را ندارند، زیرا این محصولات با قیمت‌های ارزان در بازار عرضه می‌شوند اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی، فرهنگ‌سازی مؤثر و نظارت جدی بر واردات می‌تواند معادلات بازار را تغییر دهد و به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور منجر شود.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تعمیر ال سی دی گوشی شیائومی در صورت آملود گران و کپی ال سی دی یعنی تقلبی و گاهی یکماه هم کارنمیکند مثلا۲ الی ۳میلیون و کسی کاری ندارد.
