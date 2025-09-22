باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل گفت: برداشت سیب از سطح ۷۰۴ هکتار باغات شهرستان آمل آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، حدود ۱۲۷۵۰ تن محصول برداشت و به بازار عرضه شود.

او افزود: باغداران آملی با تلاش و کوشش فراوان و با بهره‌گیری از دانش روز و روش‌های نوین باغداری، توانسته‌اند محصولی با کیفیت و مرغوب تولید کنند که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، قابلیت صادرات نیز دارد.

هادی‌زاده در ادامه به ارقام سیب کشت شده در باغات آمل اشاره کرد و گفت: در باغات این شهرستان، ارقام مختلفی از سیب از جمله گلاب، گالا، گرانی اسمیت، گلدن دلیشز و ... کشت می‌شود که هر کدام از این ارقام، ویژگی‌ها و طعم منحصر‌به‌فرد خود را دارند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل همچنین بر اهمیت مدیریت صحیح در باغات سیب تاکید کرد و افزود: باغداران باید با رعایت اصول فنی و بهداشتی، نسبت به حفظ و نگهداری باغات خود اقدام کنند تا بتوانند محصولی با کیفیت و سالم تولید کنند.

او در پایان از تلاش‌های تمامی باغداران و دست‌اندرکاران تولید سیب در شهرستان آمل قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های بیشتر از این بخش، شاهد رونق و توسعه هرچه بیشتر باغبانی در این شهرستان باشیم.