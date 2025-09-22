باشگاه خبرنگاران جوان- موسسه خیریه سیدالشهدا (ع) افغانستان با همکاری گروه کوهنوردی–فرهنگی آریانا پامیر، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اردوی یکروزهای را برای دانشآموزان تحت پوشش خود و خانوادههایشان در مشهد برگزار کرد.
این برنامه فرهنگی–تفریحی با هدف تقویت روحیه دانشآموزان مهاجر و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای آنان تدارک دیده شد.
بازدید از باغ وحش مشهد، حضور در پارک وکیلآباد، اجرای برنامههای شاد توسط دانشآموزان و پذیرایی با میانوعده و ناهار از بخشهای اصلی این اردو بود.
سید حسین مجاب، مسئول برگزاری اردو، با بیان اینکه همه کودکان حق بهرهمندی از فضاهای شاد را دارند، تأکید کرد هدف اصلی شاد کردن دل این کودکان بوده است.
پروین تاجدار، مسئول مدارس سیدالشهدا (ع) در هرات نیز با اشاره به اهمیت تفریح برای رشد سالم کودکان، بر ضرورت توجه خیرین به نشاط و تقویت روحیه کودکان در کنار حمایتهای مالی تأکید کرد.
این موسسه در سالهای اخیر برنامههای متنوعی از جمله "طرح دانش" و "طرح حامی" را برای حمایت از دانشآموزان و دانشجویان مهاجر افغانستانی اجرا کرده است.