باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار فلاحی، جانشین فرمانده سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان، در آیین آغاز این رزمایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: «هشت سال ایستادگی کردیم و شهید دادیم، اما هیچ‌گاه از اندیشه و تفکر انقلابی دست نکشیدیم. امروز بسیجیان در خط مقدم لبیک‌گویی به مقام معظم رهبری هستند.»

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان در طول چهار دهه گذشته افزود: «دشمن ۴۶ سال است که به دنبال ساقط کردن تفکر جمهوری اسلامی است. امروز مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند، اما جوانان جهادی مکانیزم خدمت را فعال کرده‌اند. هرچه بیشتر به مردم خدمت کنیم، رضایتمندی عمومی از نظام اسلامی افزایش خواهد یافت و توطئه‌های دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل می‌شود.»

سردار فلاحی در ادامه از مشارکت گسترده گروه‌های جهادی خبر داد و گفت: «این رزمایش در قالب ۶ قرارگاه پهنه‌ای، با اعزام ۲ هزار نیروی بسیجی جهادگر و بیش از ۲۰۰ گروه جهادی در سطح استان برگزار می‌شود. خدمات متنوعی از جمله فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، نوسازی مدارس، اهدای بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر در مناطق محروم ارائه خواهد شد.»

وی همچنین به اجرای طرح «شهید عجمیان» در این رزمایش اشاره کرد و گفت: «در قالب این طرح، مدارس مناطق کم‌برخوردار زیبا و شاداب‌سازی می‌شوند تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی پرنشاط به تحصیل بپردازند.»

جانشین فرمانده سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان خاطرنشان کرد: «گروه‌های جهادی با دستان پینه‌بسته خود، حلقه وصل میان مردم و نظام جمهوری اسلامی هستند. آنان با ایجاد سقف مهربانی، کانون خانواده‌ها را گرم نگاه می‌دارند و نشان می‌دهند که روحیه ایثار و خدمت همچنان زنده و پویاست.»

منبع صدا و سیما