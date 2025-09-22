به مناسبت هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ مهر خدمت با رمز «یا محمد رسول‌الله(ص)» و با هدف خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار فلاحی، جانشین فرمانده سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان، در آیین آغاز این رزمایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: «هشت سال ایستادگی کردیم و شهید دادیم، اما هیچ‌گاه از اندیشه و تفکر انقلابی دست نکشیدیم. امروز بسیجیان در خط مقدم لبیک‌گویی به مقام معظم رهبری هستند.»

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان در طول چهار دهه گذشته افزود: «دشمن ۴۶ سال است که به دنبال ساقط کردن تفکر جمهوری اسلامی است. امروز مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند، اما جوانان جهادی مکانیزم خدمت را فعال کرده‌اند. هرچه بیشتر به مردم خدمت کنیم، رضایتمندی عمومی از نظام اسلامی افزایش خواهد یافت و توطئه‌های دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل می‌شود.»

سردار فلاحی در ادامه از مشارکت گسترده گروه‌های جهادی خبر داد و گفت: «این رزمایش در قالب ۶ قرارگاه پهنه‌ای، با اعزام ۲ هزار نیروی بسیجی جهادگر و بیش از ۲۰۰ گروه جهادی در سطح استان برگزار می‌شود. خدمات متنوعی از جمله فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، نوسازی مدارس، اهدای بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر در مناطق محروم ارائه خواهد شد.»

وی همچنین به اجرای طرح «شهید عجمیان» در این رزمایش اشاره کرد و گفت: «در قالب این طرح، مدارس مناطق کم‌برخوردار زیبا و شاداب‌سازی می‌شوند تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی پرنشاط به تحصیل بپردازند.»

جانشین فرمانده سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان خاطرنشان کرد: «گروه‌های جهادی با دستان پینه‌بسته خود، حلقه وصل میان مردم و نظام جمهوری اسلامی هستند. آنان با ایجاد سقف مهربانی، کانون خانواده‌ها را گرم نگاه می‌دارند و نشان می‌دهند که روحیه ایثار و خدمت همچنان زنده و پویاست.»

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، سپاه ولیعصر خوزستان
خبرهای مرتبط
۱۵ هزار خوزستانی به مشهد مقدس اعزام شدند
هدیه جهادگران بسیج سازندگی به ورزشکاران با افتتاح اولین زمین چمن استاندارد مینی فوتبال خوزستان
معاون اجتماعی سپاه ولیعصر (عج) خوزستان:
بزرگترین اردوگاه معتادان متجاهر در خوزستان افتتاح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزارتن انار در باغملک
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر
افتتاح ۴ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در خوزستان
ورزشگاه غدیر در مسیر بازسازی کامل
آخرین اخبار
ورزشگاه غدیر در مسیر بازسازی کامل
افتتاح ۴ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در خوزستان
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزارتن انار در باغملک
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
توزیع ۹۰۰ بسته لوازم التحریر در هندیجان
هدیه جهادگران بسیج سازندگی به ورزشکاران با افتتاح اولین زمین چمن استاندارد مینی فوتبال خوزستان
دستگیری عامل برداشت ۱۳ میلیاردی به روش اسکیمر
هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد
کشف و معدوم سازی ۱۶۰ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی فاسد در مسجدسلیمان