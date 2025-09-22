از مهرماه، صادرکنندگان معتبر می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ضمانت‌نامه بانکی صادرات کنند و همچنین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای محدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید به دلیل افزایش سو استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق این سازمان به ناچار طی بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ انجام صادرات برای کارت‌های بازرگانی بدون امکان رتبه بندی را صرفاً با ارائه ضمانت‌نامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ عملیاتی گردد که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالا‌های فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و نهایتاً تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد لکن از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.

با توجه به موضوعات مطرح شده و به منظور سهولت در صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر که نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد و با توجه به درخواست‌های مکرر اتاق‌های بازرگانی برای مشارکت در فرآیند اهلیت‌سنجی کار‌های بازرگانی مقرر گردید در صورتی که اهلیت صادر کننده پس از بررسی‌های لازم از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی به صورت مکتوب از رئیس اتاق شهرستان به این سازمان اعلام گردد صادر کننده بتواند با سقف اعتباری ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی نسبت به صادرات کالا اقدام نماید.

از این روز خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به رؤسای اتاق‌های شهرستان و صادرکنندگان صورت پذیرد لازم به ذکر است ضرورت دارد در مکاتبات انجام شده‌ی اتاق‌های مذکور به صراحت احراز اهلیت لازم جهت ایفای به موقع تعهدات ارزی تأیید گردد.

