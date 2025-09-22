عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت : در حال حاضر، سهام سایپا در شرایط پایینی قرار دارد و این موضوع در زمان واگذاری نگران‌کننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: معایبی که در اداره یک شرکت دولتی وجود دارد، نمی‌تواند به راحتی با واگذاری برطرف شود. چرا زمانی که یک شرکت با سرمایه‌گذاری‌های بالا متعلق به دولت است، نباید به خاطر تنبلی یا شرایط بد اقتصادی، واگذار شود.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها متعلق به ۸۰ تا ۹۰ میلیون جمعیت ایران هستند و باید به بهترین نحو از آنها بهره‌برداری شود،  دولت  هم به نمایندگی از مردم باید ضمن واگذاری، منافع عمومی را در نظر بگیرد.

طاهری به وضعیت کنونی سایپا هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، سهام سایپا در شرایط پایینی قرار دارد و این موضوع در زمان واگذاری نگران‌کننده است از طرف دیگر  دو سال پیش، سایپا با مشکلات نقدینگی و خودرو‌های ناقص مواجه نبود، اما حالا شرایط تغییر کرده است.

طاهری گفت: دولت باید تلاش کند تا ارزش سهام سایپا قبل از واگذاری افزایش یابد، نه اینکه در زمان واگذاری، سهام را در پایین‌ترین سطح خود به فروش برساند.

وی به  مشکلات خصوصی‌سازی هم اشاره کرد و گفت: در خصوص ایران خودرو، شاهد افزایش قیمت‌ها بدون نظارت دولت هستیم. این نتیجه خصوصی‌سازی است و باید در نظر گرفته شود که آیا این افزایش قیمت به نفع مردم است یا خیر.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد:  در صنایع کلیدی مانند خودروسازی، دولت باید در تنظیم‌گری و نظارت حاضر باشد تا منافع مردم را پیگیری کند و واگذاری بیش از ۲۰ درصد از سهام سایپا به معنای کاهش نفوذ دولت در این صنعت و مشکلات احتمالی در تنظیم قیمت‌ها و کیفیت محصولات خواهد بود.

طاهری گفت: واگذاری سایپا در شرایط کنونی به دلیل افت ارزش سهام و چالش‌های مربوط به تنظیم‌گری و نظارت بر قیمت‌ها، ممکن است به نفع مردم نباشد. دولت باید با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته و از منافع عمومی حفاظت کند.

