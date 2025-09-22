مدیر کل بهزیستی استان در هشترود از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب اشتغال، کارفرمایی و پرداخت بیمه خویش فرمایی برای ۱۴ هزار نفر در طول سال گذشته در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرگل صحاف مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه تا آخر امسال ۷۸۰ واحد مددجویی تحویل داده خواهد شد گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن برای ۱۰ هزار مددجوی تحت پوشش نیز مسکن ساخته شده است.

وی از افزایش وام خوداشتغالی برای معلولین نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کارفرمایانی که بتوانند افراد معلول و زنان سرپرست خانوار را به اشتغال گیرند تسهیلات قرض الحسنه ۴ میلیارد تومانی داده خواهد شد.

وی بر تشکل‌های مردم نهاد تاکید نمود و گفت: سازمان بهزیستی برای تحقق وظایف و رسالت‌های خود به شدت به کمک‌های خیران و نیکوکاران نیاز دارد و توانمند سازی افراد و خانواده‌های زیرپوشش با محوریت عدالت جز با همکاری و مساعدت‌های افراد خیر میسر نخواهد شد و ما برای خروج خانواده‌ها از معیشت محوری به سوی درآمدزایی پایدار راهی جز همکاری با خیران نداریم.

مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در تمامی شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت فعال است گفت: ۱۸۰ نیروی تخصصی شامل روانشناس، مددکار اجتماعی و مددجوی راننده، در قالب ۱۸ مرکز اصلی فعالیت می‌کنند.

صحاف گفت: بهزیستی استان در حال طراحی پلتفرم دیجیتال و اپلیکیشن موبایل برای ثبت آنلاین درخواست مداخله اورژانسی و پیگیری پرونده‌های مددجویان است. این تحول قرار است امکان ردگیری لحظه‌ای مسیر تیم سیار و ارزیابی اثربخشی مداخلات را برای مدیران و کارشناسان اجتماعی فراهم کند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق هم خواستار ایجاد اورژانس اجتماعی و پایگاه اجتماعی در شهرستان چاراویماق را شد و گفت: نبود اورژانس اجتماعی در این شهرستان باعث شده افراد مراجعه کننده به شهرستان هشترود بیایند.

وی از نبود آمبولانس برای اورژانش اجتماعی هشترود انتقاد کرد و خواستار تخصیص یک دستگاه آمبولانس برای این مرکز را شد.

شهسواری در ادامه همچنین بر رایگان شدن آب، برق و گاز مراکز نگهداری معلولین تاکید نمود و از خیرین خواست برای تکمیل مرکز حرفه آموزی دختران بالای ۱۴ سال هشترود اقدام کنند.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم خواستار ایجاد مرکز ترک اعتیاد و خانه سالمندان را در هشترود شد.

وی بر تکمیل نواقصات مسکن مددجویی علی الخصوص در روستا‌های دور افتاده تا شروع فصل زمستان را ضروری دانست.

همچنین از معلولین موفق در عرصه‌های مختلف ورزشی، دانشجویی، معلمی و کارآفرین تجلیل شد.

مدیر کل بهزیستی استان ازمرکز نگهداری معلولین پسر بالای ۱۴ سال موسی بن جعفر ع بازدید نمود.