رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عفو معیاری اخیر، گفت: بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی این سازمان مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز -دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴- اظهار کرد: به مناسبت میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی (ص)، تعداد ۴۳۰ نفر از محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب مشمول عفو قرار گرفتند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افود: این اقدام در راستای سیاست‌های اصلاحی و انسانی نظام قضایی کشور صورت گرفته و جلوه‌ای از رأفت اسلامی و توجه به بازگشت اجتماعی محکومان را به نمایش گذاشته است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این تصمیم گامی مؤثر در کاهش جمعیت کیفری و تقویت امید در میان خانواده‌های زندانیان است.

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی