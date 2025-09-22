لترباکسد (Letterboxd)، شبکه اجتماعی محبوب عاشقان سینما، به کاربران خود اجازه میدهد تا فیلمها را امتیازدهی، نقد و فهرست کنند. این پلتفرم که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد، به مرجعی معتبر برای سنجش دیدگاه سینمادوستان در سراسر جهان تبدیل شده است. به تازگی، لیستی از ۱۱ فیلم برتر برای هر دهه، از ۱۹۲۰ تا دهه جاری میلادی، بر اساس بالاترین امتیاز کاربران این شبکه منتشر شده که نگاهی به تاریخ سینما از زاویهای متفاوت است. در ادامه با این شاهکارها آشنا میشویم.
سال تولید: ۱۹۲۸ | کارگردان: کارل تئودور درایر
این فیلم صامت فرانسوی، داستان محاکمه و اعدام ژاندارک، قهرمان ملی فرانسه را به تصویر میکشد. بازی خیرهکننده رنه فالکونتی و استفاده نوآورانه از کلوزآپهای دراماتیک، این فیلم را به یکی از تکاندهندهترین و قدرتمendترین آثار تاریخ سینمای صامت تبدیل کرده است.
سال تولید: ۱۹۳۱ | کارگردان: چارلی چاپلین
شاهکار کمدی-رمانتیک چارلی چاپلین، داستان ولگرد کوچکی را روایت میکند که عاشق یک دختر گلفروش نابینا میشود. «روشناییهای شهر» با ترکیب بینظیر طنز و تراژدی و پایانی که از آن به عنوان یکی از بهترین پایانبندیهای تاریخ سینما یاد میشود، جایگاه ویژهای در قلب تماشاگران دارد.
سال تولید: ۱۹۴۶ | کارگردان: فرانک کاپرا
این فیلم کلاسیک کریسمسی، داستان مردی به نام جورج بیلی را دنبال میکند که در آستانه ناامیدی، فرشتهای به او نشان میدهد که دنیا بدون حضور او چگونه جایی میشد. این فیلم با پیام انسانی و امیدبخشش، به اثری جاودانه تبدیل شده است.
سال تولید: ۱۹۵۷ | کارگردان: سیدنی لومت
تمام داستان این درام دادگاهی در یک اتاق هیئت منصفه رخ میدهد. جایی که ۱۲ مرد باید درباره سرنوشت یک نوجوان متهم به قتل تصمیم بگیرند. فیلم به زیبایی مفاهیمی چون پیشداوری، شک منطقی و انسانیت را در یک فضای پرتنش به چالش میکشد.
سال تولید: ۱۹۶۲ | کارگردان: ماساکی کوبایاشی
یک سامورایی بیاستاد (رونین) در دوران صلح، برای انجام مراسم خودکشی آیینی (هاراکیری) به خانه یک ارباب فئودال مراجعه میکند. این شاهکار سینمای ژاپن، نقدی کوبنده بر ریاکاری و کدهای شرافت پوشالی طبقه سامورایی است.
سال تولید: ۱۹۷۴ | کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا
این فیلم که بسیاری آن را برتر از قسمت اول میدانند، به طور موازی داستان به قدرت رسیدن مایکل کورلئونه به عنوان رهبر جدید خانواده و سرگذشت پدرش، ویتو کورلئونه جوان در ابتدای قرن بیستم را روایت میکند. یک حماسه گانگستری بینقص و عمیق.
سال تولید: ۱۹۸۵ | کارگردان: الم کلیموف
این فیلم تکاندهنده و ضدجنگ از سینمای شوروی، وقایع هولناک اشغال بلاروس توسط نازیها را از چشمان یک پسر نوجوان پارتیزان به تصویر میکشد. «بیا و بنگر» تجربهای سینمایی است که به دلیل نمایش بیپرده وحشت جنگ، تا مدتها در ذهن تماشاگر باقی میماند.
سال تولید: ۱۹۹۴ | کارگردان: فرانک دارابونت
این فیلم که اغلب در صدر لیست بهترین فیلمهای تاریخ قرار میگیرد، داستان امید، دوستی و استقامت یک بانکدار به نام اندی دوفرین را در زندان شاوشنگ روایت میکند. فیلمی الهامبخش که قدرت روح انسان را در سختترین شرایط به نمایش میگذارد.
سال تولید: ۲۰۰۲ | کارگردان: فرناندو میرلس، کاتیا لوند
این فیلم پرانرژی و خشن برزیلی، رشد جرائم سازمانیافته در محلههای فقیرنشین (فاولا) ریودوژانیرو را در طول چند دهه دنبال میکند. «شهر خدا» با فیلمبرداری پویا و روایتی نفسگیر، تصویری واقعی و بیرحمانه از زندگی در حاشیه جامعه ارائه میدهد.
سال تولید: ۲۰۱۹ | کارگردان: بونگ جون-هو
برنده نخل طلای کن و اسکار بهترین فیلم، «انگل» یک کمدی سیاه و تریلر اجتماعی است که داستان نفوذ یک خانواده فقیر به زندگی یک خانواده ثروتمند را روایت میکند. این فیلم کرهای با هوشمندی، شکاف طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی را به تصویر میکشد.
سال تولید: ۲۰۲۳ | کارگردان: ژواکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز، جاستین کی. تامپسون
این انیمیشن که دنبالهای بر قسمت اول موفق خود است، به دلیل سبک بصری خیرهکننده و نوآورانه و داستان پیچیدهاش مورد تحسین گسترده قرار گرفته است. مایلز مورالز این بار به سفری در میان دنیاهای موازی میرود و با نسخههای بیشماری از مردان و زنان عنکبوتی روبرو میشود. این اثر نشان داد که انیمیشن میتواند مرزهای قصهگویی بصری را جابجا کند.
این لیست، که حاصل خرد جمعی هزاران کاربر لترباکسد است، نه تنها سفری لذتبخش در تاریخ سینماست، بلکه نشاندهنده سلیقه و ارزشهایی است که در هر دهه بر سینما حاکم بوده است. از درامهای صامت تا انیمیشنهای پیشرو، هر یک از این فیلمها به دلیلی جایگاه خود را در تاریخ ثبت کردهاند.
منبع: عصر ایران