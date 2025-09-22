فردا و با حضور وزیر نیرو، بهره برداری و عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردا و با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو بهره برداری از ۲۰۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مجموع اعتباری بالغ بر ۸۴۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

در همین راستا بهره برداری از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان سیستان و بلوچستان، یک مگاوات در یک ساختگاه استان خراسان رضوی و ۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز می‌شود.

 با بهره برداری از هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه ۵۰۰ هزارمتر مکعب در مصرف سوخت و ۴۰۰ هزار لیتر در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

 هر مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه از انتشار ۱۰۰۰ تن CO۲ در هوا جلوگیری می‌کند. براساس این گزارش، با بهره برداری از این نیروگاه ها، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۲۳۰۰ مگاوات خواهد گذشت.

منبع: ساتبا

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، نیروگاه تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
سرمایه گذاری برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود