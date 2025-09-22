باشگاه خبرنگاران جوان - فردا و با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو بهره برداری از ۲۰۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مجموع اعتباری بالغ بر ۸۴۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود.
در همین راستا بهره برداری از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان سیستان و بلوچستان، یک مگاوات در یک ساختگاه استان خراسان رضوی و ۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز میشود.
با بهره برداری از هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه ۵۰۰ هزارمتر مکعب در مصرف سوخت و ۴۰۰ هزار لیتر در مصرف آب صرفه جویی میشود.
هر مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه از انتشار ۱۰۰۰ تن CO۲ در هوا جلوگیری میکند. براساس این گزارش، با بهره برداری از این نیروگاه ها، ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۲۳۰۰ مگاوات خواهد گذشت.
منبع: ساتبا