باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور امروز -دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴- در نشستی وبیناری با اولان نیازبکف وزیر کشور قرقیزستان، گفتوگو کرد.
مومنی در این دیدار گفت: آمادهایم در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پذیرای هیات قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند ۷ موافقتنامه همکاری امنیتی-انتظامی امضاء شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود.
وزیر کشور تأکید کرد: در این کارگروه، موضوعات مربوط به توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمانیافته مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مومنی در ادامه با توجه به اجلاس پیشِ روی وزرای کشور کشورهای اکو در تهران در آبان امسال، از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس، دعوت رسمی به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشورهای عضو اکو در راستای توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیمات عالی در سطح بینالملل رسید.
وی گفت: به مناسبت تصویب تاسیس دبیرخانه مرکز مقابله با جرایم سازمانیافته سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، در اجلاس اخیر سران شانگهای در چین، این موفقیت را تبریک میگویم و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این زمینه را اعلام میکنم.
در ادامه نیز، اولان نیازبکوف، وزیر کشور قرقیزستان ضمن تشکر از همتای ایرانی خود برای برگزاری این نشست وبیناری از ابتکار و حُسن نیت مومنی برای تقویت همکاریهای دو کشور در همه زمینهها تقدیر و تأکید کرد و گفت: ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاشهای ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه، ارزش زیادی قائل هستیم.
وی افزود: قرقیزستان علاقهمند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوریهای مدرن است.
وزیر کشور قرقیزستان گفت: در همکاری با ایران، تعامل برای رسیدن به نتایج مشترک در راستای منافع ملتهای دو کشور مد نظر ماست.
منبع: وزارت کشور