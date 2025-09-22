وزیر کشور گفت: آماده هستیم در دی‌ماه پذیرای هیات قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور امروز -دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴- در نشستی وبیناری با اولان نیازبکف وزیر کشور قرقیزستان، گفت‌و‌گو کرد.

مومنی در این دیدار گفت: آماده‌ایم در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پذیرای هیات قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند ۷ موافقت‌نامه همکاری امنیتی-انتظامی امضاء شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود.

وزیر کشور تأکید کرد: در این کارگروه، موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مومنی در ادامه با توجه به اجلاس پیشِ روی وزرای کشور کشور‌های اکو در تهران در آبان امسال، از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس، دعوت رسمی به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشور‌های عضو اکو در راستای توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیمات عالی در سطح بین‌الملل رسید.

وی گفت: به مناسبت تصویب تاسیس دبیرخانه مرکز مقابله با جرایم سازمان‌یافته سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، در اجلاس اخیر سران شانگهای در چین، این موفقیت را تبریک می‌گویم و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این زمینه را اعلام می‌کنم.

در ادامه نیز، اولان نیازبکوف، وزیر کشور قرقیزستان ضمن تشکر از همتای ایرانی خود برای برگزاری این نشست وبیناری از ابتکار و حُسن نیت مومنی برای تقویت همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها تقدیر و تأکید کرد و گفت: ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاش‌های ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه، ارزش زیادی قائل هستیم.

وی افزود: قرقیزستان علاقه‌مند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوری‌های مدرن است.

وزیر کشور قرقیزستان گفت: در همکاری با ایران، تعامل برای رسیدن به نتایج مشترک در راستای منافع ملت‌های دو کشور مد نظر ماست.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، روابط ایران و قرقیزستان
خبرهای مرتبط
معاون وزیر کشور: می‌توان کویر را به فرصت توسعه پایدار و امنیت ملی تبدیل کرد
وزیر کشور: انسداد مرز‌ها بصورت فیزیکی و الکترونیکی در دستور کار دولت است
انتصابات مدیران بر اساس شاخص‌های تخصصی، تجربه و مردمداری انجام شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: ایران به فعال شدن اسنپ‌بک واکنش نشان خواهد داد
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
عارف با کروبی دیدار کرد
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
آخرین اخبار
تلاش بدخواهان برای عدم شکل‌گیری روابط پُرثمر میان کشور‌های اسلامی به نتیجه نمی‌رسد
بررسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس توسط عراقچی و گروسی
عراقچی سال نو یهودیان را تبریک گفت
تاکید رئیس‌جمهور بر فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیند‌ها
عراقچی خطاب به همتای اتریشی: کشورها از سوء استفاده ابزاری از شورای امنیت خودداری کنند
عارف: نباید به گونه‌ای عمل کرد که انسجام ملی خدشه‌دار شود
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
عراقچی: ایران به فعال شدن اسنپ‌بک واکنش نشان خواهد داد
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
وزیر کشور: کارگروه مشترک بین ایران و قرقیزستان برگزار می‌شود
تبریک عراقچی به همتای عربستانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی این کشور
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
عارف: پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
دیپلمات ایرانی: امیدواریم روابط تهران-ریاض شاهد توسعه بیشتر باشد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
بزرگ‌ترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است
جوانان امروز ثابت کردند استوار‌تر از زمان جنگ ساله هستند
عارف با کروبی دیدار کرد
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی