شهردار گناباد از آتش‌سوزی گسترده در انبار لوله این شهر در عصر امروز (۳۱ شهریورماه) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی صفاری گفت: با توجه به حجم زیاد و گستردگی حریق انبار بزرگ لوله که در انتهای خیابان سعدی گناباد به وقوع پیوست، افزون بر ۳۰ آتش نشان از ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شهر و شهرهای بیدخت و کاخک با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: حجم این آتش‌سوزی به اندازه‌ای است که از برخی دیگر مناطق شهر گناباد قابل مشاهده است.

شهردار گناباد اظهار کرد: اطفای حریق گسترده توسط آتش نشانان گنابادی ادامه دارد و از میزان خسارت آن اطلاع بیشتری در دست نیست و منوط به مهار کامل این آتش سوزی است.

شهرستان گناباد با سه ایستگاه آتش نشانی در شهر گناباد، کاخک و بیدخت در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

منبع ایرنا

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
افزایش تعداد مصدومان حادثه آتش سوزی سبزوار؛وخامت حال ۳ نفر
انفجار پژو در فریمان ۲ کشته برجا گذاشت
خسارت ۹۰ میلیارد تومانی آتش‌سوزی مجتمع تجاری قائم مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مشهد غرق در غبار
انبار لوله در گناباد دچار آتش‌سوزی گسترده شد
آخرین اخبار
انبار لوله در گناباد دچار آتش‌سوزی گسترده شد
مشهد غرق در غبار