باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سنگاپور روز دوشنبه اعلام کرد که تحریمهای هدفمندی را علیه مقامات گروههای صهیونیست مستقر در کرانه باختری اعمال خواهد کرد و تحت شرایط مناسب، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
کشورهای غربی و دیگر ملل، مواضع سختتری علیه گروههای صهیونیست و برخی مقامات اسرائیلی که به تحریک خشونت متهم میکنند، اتخاذ کردهاند، در حالی که شناسایی جهانی آرزوی فلسطینیان برای میهن مستقل در حال افزایش است.
ویویان بالاکریشنان، وزیر امور خارجه سنگاپور، در پارلمان این کشور از سیاستمداران اسرائیلی که درباره الحاق بخشهایی از کرانه باختری یا غزه سخن گفتهاند، انتقاد کرد.
وی با اشاره به پروژه موسوم به E۱ که کرانه باختری را تکه تکه میکند، گفت: «ما از اسرائیل میخواهیم که ساخت و ساز و گسترش شهرکها را متوقف کند. ما مخالف تلاشهای مداومی هستیم که با ایجاد واقعیتهای جدید در عرصه زمین، چشمانداز راهحل دو دولتی را تضعیف میکنند.»
وی گفت جزئیات بیشتر درباره تحریمها در تاریخ دیگری منتشر خواهد شد.
بالاکریشنان گفت مسئله این است که چه زمانی سنگاپور دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد، و این کشور در انتظار «صورتبندی مناسب» عوامل از جمله نیاز به یک دولت مؤثر فلسطینی است.
وی افزود: «در نهایت، برای حل این مناقشه دیرینه به روشی جامع، عادلانه و بادوام، نیاز به یک توافق مذاکرهشده وجود دارد که به دو دولت — یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی — بینجامد که مردمان آنان در کنار یکدیگر با صلح، امنیت و کرامت زندگی کنند.»
بخش عمده جامعه بینالمللی، شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانند. اسرائیل این موضوع را رد میکند.
منبع: رویترز