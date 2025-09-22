باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - توماس باراک، فرستاده آمریکا در لبنان پس از بارها امر و نهی به دولت این کشور درباره حزب‌الله امروز دوشنبه ادعا که واشنگتن علیه حزب‌الله مداخله نظامی نخواهد کرد و اسرائیل در مناطقی که در لبنان اشغال کرده است، باقی خواهد ماند.

باراک روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز عربی تأیید کرد که اسرائیل از پنج نقطه در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد. او افزود: «ما چه از طریق نیرو‌های خود و چه از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا، علیه حزب‌الله اقدامی نخواهیم کرد.»

نماینده آمریکا در ادامه اظهارات ضد ایرانی گفته و مدعی شد: «حزب‌الله دشمن ماست و ایران دشمن ماست. ما باید سر این مار‌ها را قطع کنیم و از تأمین مالی آنها جلوگیری کنیم.»

باراک بر لزوم نشان دادن اراده آشکار دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله تأکید کرد. او ادعا کرد که حزب‌الله از نظر نظامی و اقتصادی در حال رشد است و ادعا کرد که تقریبا ۶۰ میلیون دلار از خارج از لبنان به این حزب منتقل شده است.

در اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل تجاوزی را علیه لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد و بیش از ۴۰۰۰ نفر را شهید و تقریبا‌ ۱۷۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد.

با وجود توافق آتش‌بس منعقد شده بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴، این رژیم بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرد که طبق داده‌های رسمی، منجر به حداقل ۲۷۶ شهید و ۶۱۳ زخمی شد.

رژیم تروریستی اسرائیل با نادیده گرفتن این توافق، علاوه بر سایر مناطقی که دهه‌ها اشغال کرده بود، پنج تپه لبنانی را که در جنگ قبلی تصرف کرده بود، اشغال کرد.

منبع: آناتولی