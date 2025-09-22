رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: واژگونی سمند در محور دهدز-ایذه سه مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهران احمدی بلوطکی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: امروز، یک دستگاه خودروی سمند در محور دهدز به ایذه، در نزدیکی نیروگاه کارون ۳، دچار واژگونی شد.

او افزود: در این حادثه، سه خانم ۳۴ ،۹ و۴ ساله دچار مصدومیت شدند و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای ایذه منتقل گردیدند .  

 رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور  ادامه داد : متأسفانه یک مرد ۴۰ ساله در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

 

احمدی بلوطکی گفت: عوامل امدادی و پلیس راه در محل حادثه حاضر شده و بررسی علت واژگونی در دست انجام است.

 او تاکید کرد: این حادثه ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه به شرایط جاده‌ای را یادآور می‌شود.

منبع: روابط عمومی اورژانس خوزستان 

