القسام ویدئویی از یک اسیر منتشر کرد که او در آن از خانواده‌ی خود می‌خواهد به تظاهرات علیه نتانیاهو ادامه دهند، زیرا این روز‌ها آخرین روز‌های او هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، ویدئویی از آلون اوهل، سرباز اسیر اسرائیلی، منتشر کرد که او می‌گوید «به دلیل لجاجت نتانیاهو بیش از ۷۰۰ روز در شهر غزه در اسارت بوده است».

این ویدئو نشان می‌داد که  اوهل در حال تماشای کلیپی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، است که می‌گوید «در تلاش برای یافتن راهی نوآورانه برای بازگرداندن همه اسرای زنده است». اوهل سپس پرسید: «این چه حرفی است؟ آیا هنوز کسی نتانیاهو را باور می‌کند؟»

در این ویدئو، زندانی خطاب به خانواده‌اش می‌گوید: «می‌دانم که شما به خاطر من رنج می‌کشید و متأسفانه حمایت از اسرا به یک جرم تبدیل شده است. از اینکه بیش از توان شما درخواست می‌کنم عذرخواهی می‌کنم و می‌دانم که پلیس بن‌گویر با شما مانند جنایتکاران رفتار می‌کند.»

این اسیر صهیونیست ادامه می‌دهد: «لطفا به تظاهرات ادامه دهید. سرنوشت ما مشخص شده است و این آخرین روز‌های ماست.»

او در این ویدئو می‌گوید: «اسرا به باری بر دوش این دولت تبدیل شده‌اند. آنها ما را خواهند کشت و هیچ‌کس زنده نخواهد ماند. آنها سعی دارند از شر اسرا خلاص شوند. لطفا به هر طریقی جلوی آنها را بگیرید.»

او همچنین پیامی به استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به منطقه ارسال کرده و از او می‌خواهد که به نتانیاهو در کشتن اسرا کمک نکند و از واشنگتن می‌خواهد که «از حمایت از تصمیمات نتانیاهوی دیوانه در جنگش علیه مردم و اسرا اسرائیل دست بردارد.»

منبع: المیادین

برچسب ها: اسرای جنگی ، گردان‌های القسام
