باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریمها علیه کل دادگاه کیفری بینالمللی از همین هفته است که این اقدام میتواند فعالیت روزمره این دادگاه را به مخاطره اندازد. این اقدام آمریکا تلافیجویانه در پاسخ به تحقیقات مربوط به سوءظنها درباره جنایات جنگی اسرائیل صورت میگیرد.
واشنگتن پیش از این تحریمهای هدفمندی علیه چندین دادستان و قاضی این دادگاه اعمال کرده است، اما قرار دادن نام خود دادگاه در فهرست تحریمها، به معنای تشدید قابل توجهی خواهد بود.
شش منبع مطلع از این موضوع به شرط ناشناس ماندن گفتند که به زودی در مورد چنین «تحریمهای نهادی» تصمیمگیری می کند.
یک منبع گفت که مقامات دادگاه از قبل جلسات داخلی فوریتی برای بحث در مورد تأثیر تحریمهای جامع احتمالی برگزار کردهاند. دو منبع دیگر گفتند که جلساتی نیز با حضور دیپلماتهای کشورهای عضو دادگاه تشکیل شده است.
یک مقام آمریکایی که برای بحث در مورد مسائل حساس به شرط ناشناس ماندن، تأیید کرد که تحریمهای سراسری علیه این نهاد در حال بررسی است، اما در مورد زمانبندی این اقدام احتمالی توضیحی ارائه نداد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه، دادگاه را به ادعای «صلاحیت ادعایی» بر پرسنل آمریکایی و اسرائیلی متهم کرد و گفت که واشنگتن قصد دارد گامهای بیشتری بردارد، اگرچه این سخنگو دقیقاً مشخص نکرد که چه اقداماتی مد نظر است.
این سخنگو گفت: «دادگاه (دیوان) فرصت دارد با ایجاد تغییرات ساختاری حیاتی و مناسب، مسیر خود را تغییر دهد. ایالات متحده تا زمانی که دیوان کیفری بینالمللی تهدیدی برای منافع ملی ما محسوب میشود، اقدامات اضافی برای محافظت از اعضای شجاع خدمات ما و دیگران انجام خواهد داد.»
اعمال تحریمها علیه دادگاه به عنوان یک نهاد میتواند بر عملیات روزمره اولیه آن، از توانایی پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا دسترسی به حسابهای بانکی و نرمافزارهای اداری معمول روی رایانههایش تأثیر بگذارد.
منبع: رویترز