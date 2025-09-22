باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور و اعلام پیشبینی فعالیت سامانه بارشی توسط دفتر اطلاعات و دادههای آب ر و مؤسسه تحقیقات آب در حوضههای آبریز اترک، سفیدرود بزرگ و حوضههای شمالی، جلسه ستاد فرماندهی سیل در محل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران (دبیرخانه ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیل) برگزار شد.
بر اساس بررسی آخرین مدلهای هواشناسی، شدت بارشها در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل (نواحی شمالی و مرکزی) و آذربایجان شرقی (نیمه شمالی و شرقی) پیشبینی شده است که میتواند منجر به سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن روانآبها شود.
در این جلسه، ضمن ابلاغ هشدارهای سازمان هواشناسی به استانهای یادشده، ضرورت اعلام آمادهباش کامل به مسئولان استانی و نیروهای محلی مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین با توجه به بازه زمانی انتهای تابستان و حضور گسترده مسافران در این مناطق، بر اتخاذ همه تدابیر پیشگیرانه مطابق نظامنامه سیل وزارت نیرو تأکید شد.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به بارشهای شدید و خطر سیلاب در استانهای شمالی هشدار داد.
منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران