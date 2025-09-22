وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت سال نو یهودیان گفت: صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به هم‌وطنان یهودی ایرانی و در واقع همه پیروان واقعی تعالیم حضرت موسی (ع) تقدیم می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بنیامین نتانیاهو به رغم ادعاهایش درباره پیروزی، ویرانی و انزوای بی‌سابقه‌ای را برای اسرائیل به ارمغان آورده است.

عراقچی افزود: رژیم جنایتکار اسرائیل هرگز تا این حد در منطقه ما و در سراسر جهان منفور نبوده است. نفرت‌آور است که او نسل‌کشی فلسطینیان را به نام یهودیت و یهودیان مرتکب می‌شود و بدین‌ترتیب وجهه همه یهودیان را لکه‌دار می‌کند.

وی اظهار کرد: باعث دلگرمی است که تعداد فزاینده‌ای از یهودیان به‌صراحت علیه این سوءاستفاده از دین خود اعتراض می‌کنند و خواهان پایان سوء‌استفاده جنایتکاران جنگی تحت تعقیب از دین یهود هستند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: جهان باید از تلاش‌های آنان حمایت کند تا مانع از آن شود که نتانیاهو دینی الهی را با ایدئولوژی پلید و مرگباری که مبتنی بر نژادپرستی و تبعید است، یکسان جلوه دهد.

عراقچی تاکید کرد: به مناسبت سال نو یهودیان، صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به هم‌وطنان یهودی ایرانی و در واقع همه پیروان واقعی تعالیم حضرت موسی (ع) تقدیم می‌کنم و آغوش بازشان را به سوی صلح گرامی می‌دارم.

«لشاناه تووا» (سال نو مبارک)

توییت عراقچی

