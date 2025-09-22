باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با اشاره به گردهمایی حاضرین در نشست راه حل دو دولتی سازمان ملل گفت: «امروز در زمانی گرد هم آمدهایم که موعد آزادی ۴۸ اسیر در بازداشت گروه حماس و توقف جنگ در نوار غزه فرا رسیده است.»
وی تأکید کرد: «دیگر نمیتوانیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به تاخیر بی اندازیم.»
مکرون افزود: «وعدهای که برای ایجاد یک کشور عربی در فلسطین داده شد، هنوز محقق نشده است.»
او تاکید کرد «همه ما مسئولیت جمعی شکست در برقراری صلحی عادلانه و فراگیر در خاورمیانه را بر عهده داریم»».
مکرون با اشاره به ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف نابودی حماس و تلفات انسانی گسترده، تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای آنچه در غزه میگذرد وجود ندارد و این جنگ برای حفظ جان غیرنظامیان باید پایان یابد.»
وی خاطرنشان کرد: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین، بستر مذاکرات سازنده بین اسرائیلیها و فلسطینیان را فراهم میکند و بلافاصله پس از برقراری آتشبس، باید تلاشهای گستردهای برای ارسال کمکهای انساندوستانه به ساکنان غزه صورت گیرد.»
رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد: «ما آمادهایم تا در مأموریتی بینالمللی برای مدیریت مرحله پس از آتشبس در غزه مشارکت کنیم.»
او با تأکید بر اینکه «کشور فلسطین آینده باید خلع سلاح باشد»، گفت: «زمان آن فرا رسیده که جنگ در غزه متوقف شود و اسرائیل در صلح زندگی کند.»
مکرون در پایان افزود: «عدالت برای ملت فلسطین و به رسمیت شناختن کشوری فلسطینی در کرانه باختری و غزه باید محقق شود.»
وی از تمامی کشورهای عربی خواست به محض تشکیل کشور فلسطین، موجودیت اسرائیل را نیز به رسمیت بشناسند(!)
منبع: خبرگزاری فرانسه