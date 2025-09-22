رئیس‌جمهور فرانسه در نشست راه حل دو دولتی سازمان ملل به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با اشاره به گردهمایی حاضرین در نشست راه حل دو دولتی سازمان ملل گفت: «امروز در زمانی گرد هم آمده‌ایم که موعد آزادی ۴۸ اسیر در بازداشت گروه حماس و توقف جنگ در نوار غزه فرا رسیده است.»

وی تأکید کرد: «دیگر نمی‌توانیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به تاخیر بی اندازیم.»

مکرون افزود: «وعده‌ای که برای ایجاد یک کشور عربی در فلسطین داده شد، هنوز محقق نشده است.»

او تاکید کرد «همه ما مسئولیت جمعی شکست در برقراری صلحی عادلانه و فراگیر در خاورمیانه را بر عهده داریم»».

مکرون با اشاره به ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف نابودی حماس و تلفات انسانی گسترده، تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای آنچه در غزه می‌گذرد وجود ندارد و این جنگ برای حفظ جان غیرنظامیان باید پایان یابد.»

وی خاطرنشان کرد: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین، بستر مذاکرات سازنده بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان را فراهم می‌کند و بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس، باید تلاش‌های گسترده‌ای برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به ساکنان غزه صورت گیرد.»

رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد: «ما آماده‌ایم تا در مأموریتی بین‌المللی برای مدیریت مرحله پس از آتش‌بس در غزه مشارکت کنیم.»

او با تأکید بر اینکه «کشور فلسطین آینده باید خلع سلاح باشد»، گفت: «زمان آن فرا رسیده که جنگ در غزه متوقف شود و اسرائیل در صلح زندگی کند.»

مکرون در پایان افزود: «عدالت برای ملت فلسطین و به رسمیت شناختن کشوری فلسطینی در کرانه باختری و غزه باید محقق شود.»

وی از تمامی کشور‌های عربی خواست به محض تشکیل کشور فلسطین، موجودیت اسرائیل را نیز به رسمیت بشناسند(!)

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سازمان ملل ، به رسمیت شناختن فلسطین ، دولت فرانسه
خبرهای مرتبط
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری با اردن را مسدود کرد
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
آخرین اخبار
مکرون: فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد/ در خصوص فلسطین نباید تعلل کرد
آغاز کنفرانس راه حل دو دولتی در سازمان ملل
اتهام‌زنی مقام سابق ارمنستان به پاشینیان
ترامپ در سازمان ملل با سران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد
آمریکا و قزاقستان قرارداد تاریخی ۴ میلیارد دلاری راه‌آهن امضا کردند
توافق آمریکا و تیک‌تاک برای چگونگی ذخیره داده‌های آمریکایی‌ها
موجی از تحریم‌ها علیه اوبر پس از همکاری با شرکتی اسرائیلی
جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان در مشهد + فیلم
چین سفر نماینده کنست اسرائیل به تایوان را محکوم کرد
دیدار الجولانی با روبیو در نیویورک
کاهش ۱۹ درصدی تعداد دانشجویان بین‌المللی در آمریکا
ادعای لندن درباره آمادگی ناتو برای رویارویی با روسیه
آمریکا ممکن است به زودی کل دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کند
الجولانی: به دنبال جلوگیری از جنگ با اسرائیل هستیم
واکنش ترامپ به آموزش غیرنظامیان در ونزوئلا: این یک تهدید بسیار جدی است
اسیر اسرائیلی: روز‌های پایانی ما نزدیک است
انتقاد مقام روس از «تفکر گله‌وار» اروپا
آلبانیزی: ادعای اسرائیل درباره انتظار برای آتش‌بس «غیرواقعی» است
نماینده آمریکا: اسرائیل در لبنان خواهند ماند
سنگاپور مقامات گروه‌های صهیونیست در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم می‌کند
تعطیلی دو بیمارستان دیگر در غزه
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
انگلیس باید برای پایان نسل کشی در غزه به اسرائیل فشار بیاورد
سواستفاده باکو از شورشیان سودان برای ارسال سلاح به اوکراین
انفجار در بازار آنتالیا؛ یک کشته و سه زخمی
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد