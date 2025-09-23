باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امین ترفع رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مسیر ارس یکی از مهم‌ترین اتصالات ایران و آذربایجان است که به ویژه پس از فروپاشی شوروی، نقش حیاتی در ارتباطات دو کشور داشته است.

وی ادامه داد: این مسیر از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد و پروژه‌های جدیدی در حال اجراست که به توسعه این کریدور کمک می‌کند.

او بیان کرد: پل کلاله آغوند یکی از پروژه‌های کلیدی در این کریدور، ساخت پل کلاله آغوند است. این پل به عنوان یک اتصال‌دهنده مهم بین آذربایجان و نخجوان عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار می‌رود که عملیات اجرایی آن تا پایان امسال به اتمام برسد.

او بیان کرد: این پل می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور عمل کند و تبادل کالا و خدمات را تسهیل کند.

وی به پایانه مرزی جدید آستارا اشاره کرد و گفت: پایانه مرزی جدید آستارا نیز در حال انجام است و به عنوان یک مرکز مهم در تبادلات مرزی عمل خواهد کرد.

او بیان کرد::جاده‌ای که پل جدید را به جاده اردبیل-آستارا متصل می‌کند، تکمیل و آماده افتتاح است. این پروژه می‌تواند به افزایش ترافیک و تبادل کالا کمک کند.همچنین، مسیر جاده کلاله به جلفا در حال توسعه است.

وی ادامه داد:مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده شرکت ساخت است و این پروژه ظرفیت جاده را افزایش می‌دهد و به بهبود زیرساخت‌ها در این منطقه کمک می‌کند.

وی به سفر معاون نخست وزیر آذربایجان به تهران هم اشاره کرد و گفت:هدف این سفر بررسی مجموع توافقات کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان است. در این سفر، مذاکراتی در مورد پروژه‌های مختلف، از جمله پل کلاله، انجام خواهد شد.

او گفت: اتصال ایران و آذربایجان از طریق مسیر ارس و پروژه‌هایی مانند پل کلال آغوند و پایانه مرزی آستارا، به عنوان نقاط کلیدی در روابط دو کشور شناخته می‌شود. این پروژه‌ها نه تنها به افزایش تبادلات اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل در منطقه منجر شوند. با سفر معاون نخست وزیر آذربایجان، امید می‌رود که این پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند و به توافقات بیشتری دست یابند.