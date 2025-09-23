رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی گفت:پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار می‌رود که عملیات اجرایی آن تا پایان امسال به اتمام برسد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امین ترفع رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران  اظهار داشت: مسیر ارس یکی از مهم‌ترین اتصالات ایران و آذربایجان است که به ویژه پس از فروپاشی شوروی، نقش حیاتی در ارتباطات دو کشور داشته است.

وی ادامه داد: این مسیر از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد و پروژه‌های جدیدی در حال اجراست که به توسعه این کریدور کمک می‌کند.

او بیان کرد: پل کلاله آغوند یکی از پروژه‌های کلیدی در این کریدور، ساخت پل کلاله آغوند است. این پل به عنوان یک اتصال‌دهنده مهم بین آذربایجان و نخجوان عمل خواهد کرد. 

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار می‌رود که عملیات اجرایی آن تا پایان امسال به اتمام برسد.

او بیان کرد: این پل می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور عمل کند و تبادل کالا و خدمات را تسهیل کند.

وی به پایانه مرزی جدید آستارا اشاره کرد و گفت: پایانه مرزی جدید آستارا نیز در حال انجام است و به عنوان یک مرکز مهم در تبادلات مرزی عمل خواهد کرد. 

او بیان کرد::جاده‌ای که پل جدید را به جاده اردبیل-آستارا متصل می‌کند، تکمیل و آماده افتتاح است. این پروژه می‌تواند به افزایش ترافیک و تبادل کالا کمک کند.همچنین، مسیر جاده کلاله به جلفا در حال توسعه است.

وی ادامه داد:مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده شرکت ساخت است و این پروژه ظرفیت جاده را افزایش می‌دهد و به بهبود زیرساخت‌ها در این منطقه کمک می‌کند.

وی به سفر معاون نخست وزیر آذربایجان به تهران هم اشاره کرد و گفت:هدف این سفر بررسی مجموع توافقات کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان است. در این سفر، مذاکراتی در مورد پروژه‌های مختلف، از جمله پل کلاله، انجام خواهد شد.

او گفت:  اتصال ایران و آذربایجان از طریق مسیر ارس و پروژه‌هایی مانند پل کلال آغوند و پایانه مرزی آستارا، به عنوان نقاط کلیدی در روابط دو کشور شناخته می‌شود. این پروژه‌ها نه تنها به افزایش تبادلات اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل در منطقه منجر شوند. با سفر معاون نخست وزیر آذربایجان، امید می‌رود که این پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند و به توافقات بیشتری دست یابند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
افزایش حجم تجارت ایران و آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
ساخت ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط خودروسازان برای جبران کمبود / دستگاه‌ها تنها ۶۰۰ اتوبوس دادند+ فیلم
دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
محدودیت‌های بانکی میان ایران و آذربایجان برطرف شد
۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
افزایش حجم تجارت ایران و آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
اتصالات جدید ایران و آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغوند به ۷۰ درصد رسید
آخرین اخبار
اتصالات جدید ایران و آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغوند به ۷۰ درصد رسید
افزایش حجم تجارت ایران و آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
محدودیت‌های بانکی میان ایران و آذربایجان برطرف شد
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی