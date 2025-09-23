باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی و محی‌الدین احمد سالم روز دوشنبه به وقت تهران درباره همکاری‌ها و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار درباره اهمیت گسترش روابط دو کشور در همه حوزه‌های مورد علاقه از جمله در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.

دو طرف در این دیدار همچنین بر اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشور‌های اسلامی برای مقابله با تهدید‌ها و چالش‌های مشترک بویژه مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های اسلامی تاکید کردند.

وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد