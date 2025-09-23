باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری، محمد امیرحسینی - مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت و تولید اظهار کرد: درخصوص اسنپبک و تاثیرش بر صنعت و تولید باید گفت اگر شش قطعنامه شورای امنیت را مرور کنید تمام تحریمهایش، تحریمهای اقتصادیاند یعنی در فصل ۷ منشور سازمان ملل ذیل ماده ۴۱ هستند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بیان کرد: بیشتر تحریمها، اقتصادی است و این تحریمها شامل تحریمهای هستهای و موشکی است و عملاً شما تحریمی که پیدا کنید که بر روی صنایع و تولید تاثیر گذاشته باشد و در جای دیگری نیامده، وجود ندارد چه در مورد محتوا و چه در مورد اشخاص؛ مثلا تعداد اشخاصی که در این شش قطعنامه هستند عددش شاید زیر دویست نفر باشد، اما تعداد افرادی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شدهاند شاید بالای دو هزار نفر باشد یعنی اگر اسنپبک و شش قطعنامه شورای امنیت را در نظر بگیرید و با تحریمهایی که آمریکا و اروپا داشتند مقایسه کنید یک قطره از دریاست و عملاً در هیچ جای تولید و صنعت تاثیری نخواهد داشت به جز بحث روانی که ممکن است یک جوی راه بیندازد وگرنه اتفاقی که اینجا وجود داشت و در جاهای دیگر وجود نداشته باشد، نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اسنپبک هیچ ضمانت اجرایی ندارد درحالیکه تحریمهای آمریکا ضمانت اجرایی دارد یعنی آمریکا با افرادی که تحریمها را رعایت نکنند برخورد و آنها را تحریم میکند بنابراین از نظر واقعی اتفاقی در صنعت و تولید نخواهد افتاد مگر در بحث رسانهای و روانی، اما کار بدی است و نمیخواهیم بگوییم که اسنپبک به اصطلاح چیز خوبی است، اما در تولید اثر نخواهد داشت.