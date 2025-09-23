عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید اسنپ‌بک در هیچ جای تولید و صنعت تاثیری نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌ کباری، محمد امیرحسینی - مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت و تولید اظهار کرد: درخصوص اسنپ‌بک و تاثیرش بر صنعت و تولید باید گفت اگر شش قطعنامه شورای امنیت را مرور کنید تمام تحریم‌هایش، تحریم‌های اقتصادی‌اند یعنی در فصل ۷ منشور سازمان ملل ذیل ماده ۴۱ هستند.
 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بیان کرد: بیشتر تحریم‌ها، اقتصادی است و این تحریم‌ها شامل تحریم‌های هسته‌ای و موشکی است و عملاً شما تحریمی که پیدا کنید که بر روی صنایع و تولید تاثیر گذاشته باشد و در جای دیگری نیامده، وجود ندارد چه در مورد محتوا و چه در مورد اشخاص؛ مثلا تعداد اشخاصی که در این شش قطعنامه هستند عددش شاید زیر دویست نفر باشد، اما تعداد افرادی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند شاید بالای دو هزار نفر باشد یعنی اگر اسنپ‌بک و شش قطعنامه شورای امنیت را در نظر بگیرید و با تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا داشتند مقایسه کنید یک قطره از دریاست و عملاً در هیچ جای تولید و صنعت تاثیری نخواهد داشت به جز بحث روانی که ممکن است یک جوی راه بیندازد وگرنه اتفاقی که اینجا وجود داشت و در جاهای دیگر وجود نداشته باشد، نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اسنپ‌بک هیچ ضمانت اجرایی ندارد درحالی‌که تحریم‌های آمریکا ضمانت اجرایی دارد یعنی آمریکا با افرادی که تحریم‌ها را رعایت نکنند برخورد و آنها را تحریم می‌کند بنابراین از نظر واقعی اتفاقی در صنعت و تولید نخواهد افتاد مگر در بحث رسانه‌ای و روانی، اما کار بدی است و نمی‌خواهیم بگوییم که اسنپ‌بک به اصطلاح چیز خوبی است، اما در تولید اثر نخواهد داشت.

Germany
ناشناس
۲۰:۵۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
فلان شده مرغ ۸۹ تومن بود قبل جنگ الان بعد ماشه شده ۱۵۰ تومن ، مرغ داری مگه صنعت نیست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مگه صنعت و تولید هم داریم؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، ناتو، امارات، ترکیه، اسرائیل، عربستان و مزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
نتانیاهو جنایتکار از سال 1389 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار از سال 1396 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۷
آمریکا به هیچ یک از خبرنگاران و عکاسان همراه رئیس‌جمهور ویزا نداد
در حالی که دولت آمریکا همواره مدعی حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است، این کشور از صدور ویزا برای بخش عمده تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور ایران جهت پوشش سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرده است.
آمریکا به هیچ یک از خبرنگاران و عکاسان همراه رئیس‌جمهور ویزا نداد

رویداد۲۴| در حالی که دولت آمریکا همواره مدعی حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است، این کشور از صدور ویزا برای بخش عمده تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور ایران جهت پوشش سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرده است.

به گزارش فارس، بر اساس این تصمیم محدودکننده، برخلاف سال‌های گذشته تنها دو نفر از عوامل رسانه‌ای موفق به دریافت ویزا شده‌اند و مسئولیت پوشش انبوه برنامه‌ها و اخبار سفر رئیس‌جمهور ایران را برعهده خواهند داشت.

برای هیچ‌یک از عکاسان و تصویربرداران نهاد ریاست‌جمهوری ویزا صادر نشده است. تنها افرادی که امکان سفر یافته‌اند، حبیب عباسی، مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری و معاون وی هستند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که حضور خبرنگاران و عوامل رسانه‌ای برای پوشش کامل برنامه‌های سران کشورها، بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت‌های مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود. محروم کردن تیم رسانه‌ای ایران از حضور در این رویداد بین‌المللی، نشانه دیگری از رفتار سیاسی و تبعیض‌آمیز آمریکا در قبال ایران است؛ رفتاری که آشکارا با ادعای آزادی رسانه و تعهد به اصول سازمان ملل در تضاد قرار دارد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم زیاده‌خواهی و زبان زور نخواهد شد مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
برای توان دفاعی و موشکی از کسی اجازه نمی‌گیریم
۱۴:۱۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
برای توان دفاعی و موشکی از کسی اجازه نمی‌گیریم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
حق بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهید امروز 01 مهر 1404 - 13:32 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی چرا دوباره در شهریور ۱۴۰۴ واریز نشد؟ | زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در مهر ۱۴۰۴ اعلام شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران منطقه را به بحران می‌کشاند که بازگشت تحریم‌های اروپا علیه ایران، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه منطقه را به بن‌بست و بحران خواهد کشاند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
جنگ تحمیلی 12 روزه در حقیقت جنگ ایران با ناتو و آمریکا بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
زنان، مردان و کودکان ازسال 1359 تاکنون با سلاح آمریکایی کشته می‌شوند ولی اما متأسفانه دشمنان درجه یک داخل کشور از سال 1392 تاکنون با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار مذاکر، گفت گو، ملاقات، دیدار و همکاری می کنند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون هزاران نفرمردم ایران را ترور و قتل عام کردند و هم هزاران جنایت دیگر هم کرده اند پس مشکل اصلی ایران با آمریکا و متحدانش حل وفصل نمی شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تیبریو وارگاس
۱۲:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
نکته مهم کنکوری: برای دانستن واقعیات هیچ وقت صرفا به سخنان مسیولینی که امور را در دست دارند نباید توجه کرد و اطلاعات را از منابع دیگر هم دریافت کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
با سلام لطفا مابه التفاوت فروردین رو واریز کنید امروز 01 مهر 1404 - 11:42 هست که پس چرا معوقات برخی برای بازنشستگان واریز نشده است؟
۱۱:۴۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
با سلام لطفا مابه التفاوت فروردین رو واریز کنید امروز 01 مهر 1404 - 11:42 هست که پس چرا معوقات برخی برای بازنشستگان واریز نشده است؟
۰
۱
پاسخ دادن
