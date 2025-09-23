وزیر امور خارجه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، خواستار پایبندی همه کشور‌ها به اصول و اهداف منشور ملل متحد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رایزنی‌های دوجانبه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با رادوسواف سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه، مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی از جمله منازعه اوکراین و تحولات منطقه غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفت. 

وزیر امور خارجه با اشاره به رویکرد‌های ناصواب سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها و پرهیز از پیچیده‌تر کردن اوضاع تاکید کرد.

عراقچی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و آسیب زدن به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را تعرض بی‌سابقه به حاکمیت قانون و نشانه‌ای خطرناک از حاکمیت قانون جنگل بر روابط بین‌المللی دانست و با اشاره به آثار و تبعات هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به رواج چنین قانون‌شکنی‌هایی، خواستار پایبندی همه کشور‌ها به اصول و اهداف منشور ملل متحد شد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، روابط ایران و لهستان ، تاسیسات هسته ای ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
۱۵ ساله ملت رو معلق نگه داشتین. کشور رو معلق گزاشتین. کسی جرات خلاقیت و تصمیم گیری نداره. اون از بازار ریالی و ارزی . متزلزل. شما بجای نظردادن برای دیگران. به کشور خودت خدمت کن و لیاقت داشته باش. یه کشورو نمیتونید بگردونید واسه کشورای دیگه نسخه میدی؟
