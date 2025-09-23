سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بیش از ۱۹۱ هزار و ۱۰۹ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۶ هزار و ۵۱۷ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۷۷ هزار و ۶۲۶ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۵۱ هزارو ۳۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۶۱۰ هزار و ۵۹۶ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۸۱ هزار و ۹۲۷ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۶۲ هزار و ۴۹۰ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۴۵ هزار و ۹۵۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

