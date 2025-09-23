باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: از گذشته، نیروگاههای ۵ کیلوواتی برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیج به عنوان یک برنامه راهبردی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و توانمندسازی این خانوادهها مد نظر بوده است.
او افزود: با تسهیلات کمبهرهای که به این عزیزان ارائه میشود، امکان احداث نیروگاه فراهم میگردد. علاوه بر این، تولید برق این نیروگاهها توسط ساتبا خریداری میشود و خانوادهها میتوانند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کنند. همچنین، بخشی از این تسهیلات به عنوان کمکهزینه در اختیار آنها قرار میگیرد.
پرنده مطلق ادامه داد: امروز با توجه به نیاز به توسعه نیروگاههای ۵ کیلوواتی خانگی، برنامهریزیهایی برای تمامی اقشار صورت گرفته است. امیدواریم طی روزهای آتی، نحوه واگذاری این نیروگاهها به تمامی مشترکان با در نظر گرفتن تسهیلات متناسب با ظرفیت مد نظر آنها اعلام شود.
معاون فنی و مهندسی ساتبا خاطرنشان کرد: برنامهای داریم که طی ماههای آتی ۱۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت نیروگاهها در کل کشور واگذار شود. میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، بخش عظیمی از هزینهها را پوشش میدهد و در صورتی که لازم باشد، ممکن است بخش کمی از هزینهها را خود مشترکان تأمین کنند.
او همچنین افزود: برق تولیدی این نیروگاهها توسط وزارت نیرو خریداری میشود و برق مصرفی مشترکان از طریق شبکه عادی تأمین میشود. برآورد هزینههای احداث این نیروگاهها، بدون در نظر گرفتن ذخیرهسازی، بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود.